As restrições dos EUA aumentam a pressão sobre o Uruguai antes do jogo contra a Arábia Saudita

As poucas horas que antecederam o tão aguardado confronto entre as seleções de Uruguai e Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 foram marcadas por um clima de tensão e descontentamento no interior do acampamento da seleção sul-americana. Esse clima de confusão foi resultado das rigorosas e minuciosas medidas de segurança impostas pelas autoridades americanas à delegação da equipe antes de sua partida para o estádio.

Vídeos que documentam os momentos em que os astros da Uruguai passavam por uma intensa revista de segurança em frente à sua sede de hospedagem na cidade de Miami se espalharam pelas redes sociais.

As imagens mostraram os jogadores e membros da comissão técnica em longas filas, em meio a uma forte presença de seguranças e cães de guarda treinados, o que causou surpresa e espanto na delegação uruguaia.

O incômodo e a inquietação ficaram evidentes nos rostos dos membros da delegação devido a essas medidas excepcionais, que atrasaram o cronograma planejado para o deslocamento ao estádio “Hard Rock”, onde será disputada a partida; onde responsáveis da delegação expressaram suas reservas quanto à duração da inspeção e à repetida revista dos pertences pessoais dos jogadores, o que consideraram exagerado.

Leia também... Donis mobiliza suas armas... Al-Dosari lidera a escalação da seleção saudita contra o Uruguai

Por sua vez, essas medidas rigorosas fazem parte do plano de segurança abrangente e intensivo adotado pelos Estados Unidos para garantir a segurança das competições da Copa do Mundo de 2026, onde as forças de segurança elevaram os níveis de alerta ao máximo em torno dos hotéis, campos de treinamento e estádios, para garantir a segurança das delegações diante da enorme mobilização de torcedores de todo o mundo.

No plano esportivo, este confronto ganhou importância redobrada para ambas as seleções após a Espanha e Cabo Verde terem empatado sem gols no Grupo H; resultado que acirrou as disputas do grupo desde cedo e fez com que conquistar os três pontos esta noite seja um passo decisivo para a liderança do grupo e a classificação para a próxima fase.

Em meio a esses acontecimentos, a seleção saudita busca aproveitar a estabilidade técnica e o alto moral de seus jogadores para conseguir uma surpresa positiva diante de seu adversário latino-americano, enquanto a seleção uruguaia busca isolar seus jogadores dessas pressões externas e manter total concentração dentro do gramado para iniciar sua trajetória na Copa do Mundo com uma vitória valiosa.