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O diretor de operações de futebol do Aston Villa, Damian Vidagany, rebateu duramente Roy Keane após o dramático empate por 4 a 4 com o Manchester United. O dirigente do Villa ficou furioso porque o gol de empate nos minutos finais foi validado apesar das alegações de falta sobre o goleiro Zion Suzuki.

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Jogo de oito gols eletriza Old Trafford

O time de Unai Emery parecia a caminho de uma vitória memorável na Premier League depois de abrir dois gols de vantagem em apenas três minutos, com Alysson e Nicolas Jackson. O Manchester United, porém, reagiu antes do intervalo: Bruno Fernandes converteu um pênalti, e Youri Tielemans marcou contra seu ex-clube.

O Villa retomou o controle no início do segundo tempo, quando John McGinn marcou de pênalti e Leon Goretzka concluiu uma jogada de bola parada. Mas a equipe sofreu uma reviravolta dramática nos acréscimos: Joshua Zirkzee diminuiu aos 92 minutos antes de Patrick Dorgu empurrar a bola para o gol após um escanteio tumultuado. Os jogadores do Villa cercaram imediatamente o árbitro, argumentando que Senne Lammens havia atrapalhado Suzuki deliberadamente no lance.

Divergência sobre o argumento de que futebol é um esporte de contato

O ex-capitão do Manchester United Roy Keane demonstrou pouca compreensão por Suzuki em sua análise após a partida na Sky Sports. Ele afirmou que o jogador da seleção japonesa precisava se impor na própria área, em vez de reclamar do contato físico.

“Não acho que Suzuki se coloca na melhor posição para alcançar a bola. Ele está embaixo dela. Bastava dar um passo para trás e atacá-la”, disse Keane. “Há jogadores no caminho, mas muita coisa acontece. Futebol é um esporte de contato. Não vejo problema nisso.”

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Ele continuou: “Já disse antes: um goleiro nessa situação precisa se impor. Se ele está falando que foi bloqueado e empurrado, por que não faz isso com os jogadores adversários? Ele precisa sair do gol com agressividade e dominar o espaço. Quando a bola chega, ele está parado, sem reação. Precisa ser mais agressivo e se impor naquela pequena área.”

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Vidagany respondeu rapidamente ao vídeo no X, contestando a visão de Keane e lembrando as orientações dadas pelos árbitros antes da temporada sobre a proteção aos goleiros.

“Para contextualizar essa conveniente narrativa de que ‘futebol é um esporte de contato’, os árbitros nos disseram durante o verão que, nesta temporada, não seria mais permitido desequilibrar ou empurrar de propósito o goleiro na pequena área”, publicou Vidagany.

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“Lammens nem sequer olhou para a bola. Foi direto fazer contato com o quadril em Zion. Dito isso, fizemos uma boa partida e precisamos jogar melhor do que nos últimos seis minutos. Vamos fazer isso e vamos melhorar. Mas as regras são as regras e precisam ser respeitadas. Isso é um fato.”

Emery pede adaptação ao jogo físico

Enquanto seu colega da diretoria criticou as análises e a arbitragem, Emery preferiu se concentrar no processo de aprendizado que seu novo goleiro terá pela frente. O treinador espanhol reconheceu o caráter físico do futebol inglês em comparação com o de outras ligas europeias.

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“Irritado? É difícil aceitar os dois gols no fim”, afirmou Emery em sua entrevista coletiva após a partida. “Faz parte de um processo e é um bom exemplo. A forma como sofremos esse último gol mostra que Suzuki precisa se adaptar. Eles o empurram e o atrapalham.”

Ele acrescentou: “Em outros países, isso não é permitido. Aqui, sim. Precisamos continuar analisando, ganhando experiência e tentando evitar situações como a do gol que sofremos. Estou irritado? Precisamos aceitar que isso faz parte do processo de adaptação.”

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Superar a queda de rendimento no fim

O Villa precisa se recuperar rapidamente do abalo de ter deixado escapar uma vantagem de dois gols tão perto do fim da partida. Emery e sua comissão técnica provavelmente darão muita atenção à defesa de bolas paradas nos próximos dias.

Enquanto isso, Suzuki terá de lidar com a pressão imediata para se adaptar às exigências físicas das áreas na Premier League. Após o desfecho tumultuado de domingo, os adversários certamente tentarão explorar qualquer fragilidade percebida em escanteios.