As redes sociais estão em polvorosa: será que Lionel Messi escapou de um cartão vermelho durante sua atuação heroica?

Um cartão vermelho não marcado para Lionel Messi está dando o que falar em todo o mundo. O astro argentino, que estreou na Copa do Mundo com um hat-trick contra a Argélia (vitória por 3 a 0), acertou dolorosamente a panturrilha de Aïssa Mandi com o pé após meia hora de jogo. O VAR não analisou a jogada.

A jogada ocorreu aos 32 minutos. Mandi foi mais rápido que Messi, o que fez com que o argentino tivesse que frear. Ao fazê-lo, seu pé atingiu a panturrilha de Mandi em uma altura relativamente alta, e o argelino caiu no chão.

Mandi recebeu uma falta, mas Messi saiu impune, sem receber cartão amarelo. O astro de 38 anos teve sorte de o árbitro de vídeo não ter analisado as imagens mais detalhadamente.

Os torcedores de futebol nas redes sociais criticam a decisão e acham que Messi deveria ter sido expulso de campo.

Messi marcou mais dois gols em seguida. Aos oitenta minutos, ele foi substituído por Nico Paz (Como).

Maior artilheiro de todos os tempos

Aliás, em sua 200ª partida pela seleção, Messi fez história na Copa do Mundo. Graças ao seu hat-trick, ele agora é o artilheiro empatado de todos os tempos na competição mundial.

Assim como o ex-atacante alemão Miroslav Klose, ele balançou as redes dezesseis vezes em uma Copa do Mundo. Kylian Mbappé está com quatorze gols desde terça-feira.