As razões para o Internacional sonhar com o título do Brasileirão 2022

O Colorado briga na parte de cima da tabela, em busca do sonho de encerrar o jejum que perdura desde 1979

Em boa fase no Brasileirão, o Internacional está vivo na briga pelo título de 2022. Silenciosamente, a equipe gaúcha vai somando vitórias, pontuando e mostrando que pode sonhar em acabar com os 43 anos de jejum desde a histórica conquista de 1979. Com 46 pontos após 26 rodadas na atual Série A, o Colorado é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, apenas cinco pontos atrás do líder Palmeiras - que ainda joga na rodada. Não é uma diferença insuperável.

É claro que para pensar em título é preciso, antes, alcançar uma consistência maior e parar de perder pontos especialmente dentro do Beira-Rio. Mas o Inter tem outra vantagem em relação a outros rivais - o que o permite focar com tudo no Brasileirão.

Getty Images

Diferentemente de Fluminense, Athletico, Corinthians e Flamengo, outros times que ainda perseguem o Palmeiras, o Colorado está vivo apenas no Campeonato Brasileiro. Não há motivos, então, para rodar o elenco - Mano Menezes terá mais tempo de preparação para as decisões.

Em 2020, por exemplo, quando o Internacional terminou como vice-campeão nacional, chegou a estar nove pontos atrás do São Paulo. O Brasileirão é um campeonato difícil, e ainda que o Palmeiras também só tenha a Série A pela frente tropeços acontecem. Além de tudo, na última rodada o Internacional ainda recebe justamente o Alviverde em sua casa.

Nada disso significa que o Internacional seja o favorito (longe disso) para ameaçar o Palmeiras. Mas Mano Menezes e a torcida ao menos podem começar a sonhar.