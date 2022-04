As questões que preocupam o Real Madrid na negociação com Haaland

O Real Madrid segue planejando sua próxima temporada, avançando em algumas negociações para reforçar seu elenco. Agora, o nome da vez é de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, já que o dinamarquês não pretende continuar no clube alemão.

No entanto, os Merengues continuam analisando todos os aspectos relacionados a sua contratação. Entre eles, o encaixe no vestiário tem um peso específico e é que, de acordo com a apuração da GOAL, o clube não quer que a sua chegada gere um ambiente negativo entre os jogadores.

Na verdade, a diretoria está preocupada em oferecer a Haaland todas as condições impostas pelos seus agentes, já que isso poderia incomodar alguns jogadores do elenco que já ganharam tudo no clube.

Embora se fale de uma das promessas mais importantes do futebol mundial, Haaland ainda não atuou em uma equipe tão exigente quanto o Real Madrid. Além disso, nesse sentido, o problema de suas reincidentes lesões reaparece. A diretoria, porém, não quer cair em um novo caso de Gareth Bale ou Eden Hazard e oferecer um dos salários mais altos do elenco a um jogador de futebol que não está na sua melhor forma física.

Comparando com a chegada de Kylian Mbappé, os Merengues entendem que é uma situação completamente diferente, já que o francês já foi campeão mundial e finalista da Champions. Além disso, a operação é bem mais barata considerando que não há taxa de transferência.

Como se isso não bastasse, ele mal perdeu um jogo devido a lesão nesta temporada. O seu encaixe no vestiário, tendo em conta que já se fala dele como o melhor do mundo, seria muito mais simples e natural.

De qualquer forma, isso não impede sua contratação, já que o clube entende que ele é um jogador de interesse para um projeto esportivo. No entanto, o Real Madrid insiste que um acordo seja feito sob suas condições e não sob as de Haaland.

O clube está levando em consideração todos os aspectos para não cometer erros e, embora ainda exista uma grande expectativa por sua chegada, o Real acredita que ele está muito mais próximo do Manchester City.

Por sua vez, o staff do jogador afirma que não foi tomada nenhuma decisão sobre seu futuro e nenhuma porta foi fechada, nem mesmo a de continuar no Borussia Dortmund por mais uma temporada.

No entanto, as condições parecem estar propícias para Erling Haaland encontrar uma nova equipe nesta janela de transferências do verão europeu.