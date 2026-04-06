As preocupações financeiras do jogador do Cambuur ficam evidentes em entrevista dolorosa: “Isso vai acabar em ruptura. Ele está furioso!”

Tudo indica que Mark Diemers também deixará o SC Cambuur neste verão. O craque recebeu uma nova proposta do seu atual clube, mas isso não o deixa nada satisfeito, conforme revelou uma entrevista contundente à ESPN.

O Cambuur já tem a promoção garantida e, portanto, o clube pode se preparar para a Eredivisie. No entanto, os frísios também enfrentam sérios problemas financeiros, o que torna um enorme desafio montar um time de qualidade. Assim, Oscar Sjöstrand já foi vendido por 2 milhões de euros ao Malmö FF e também está em andamento uma negociação para a transferência de Ismaël Baouf. Por ele, está sendo exigido o valor máximo possível.

Agora, uma permanência mais longa de Diemers também parece muito distante. “Não acho que seja realmente a mim dizer algo sobre isso agora. O clube me fez uma oferta e, por enquanto, vou deixar por aí”, diz o meio-campista em conversa com Mark van Rijswijk na ESPN.

“No momento, isso não é nada promissor, não”, admite Diemers. “Estamos muito distantes um do outro em todos os aspectos, então vamos ver se isso vai dar em alguma coisa. Se eu prefiro entrar na Eredivisie com o Cambuur? Sim, mas isso tem que funcionar para todos os lados. Se não for assim, vou seguir meu próprio caminho.”

Hans Kraay Júnior, no estúdio da ESPN, ficou bastante chocado com a entrevista de Diemers. “Ele está furioso! Percebo por isso que ele está muito irritado por não ser valorizado pelo que demonstrou. Não sei estimar de quanto dinheiro se trata, mas ele não se sente valorizado.”

“Se alguém fizer uma oferta agora, ele vai aceitar”, afirma Kraay Júnior. “Então ele vai para outro clube. Parece uma ruptura, e é realmente uma ruptura dolorosa. Porque o Diemers se encaixa tão bem lá, ele se encaixa tão bem lá…”

Toine van Peperstraten acredita que o Cambuur “calculou mal” os custos do novo estádio, o que o colocou em dificuldades financeiras. O endividamento do Cambuur era de cerca de 45 milhões de euros na última divulgação dos resultados financeiros.

“Entendi que grande parte dos valores das transferências, incluindo o de Sjöstrand, pode ser reinvestida em novos jogadores”, afirmou Kraay Júnior. “Mas isso é necessário, caso contrário, você vai ficar na lanterna desde o primeiro dia da próxima temporada.”