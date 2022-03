"As portas do Barcelona sempre estarão abertas para Messi", diz Xavi

Ex-companheiros de Barcelona, Xavi mostrou que sua relação com Messi ainda se mantém em ótima qualidade, com o atual treinador do clube catalão afirmando que "desde que seja técnico do Barça, Messi é bem-vindo ao clube".

Após dramática saída do Barça, onde passou quase 20 anos, para o PSG de Neymar e Mbappé, Messi acabou chocando aos fãs de futebol, que acreditaram fortemente que ele seria do Barcelona até o fim. Porém, devido a grande dificuldade financeira da equipe espanhola, o atleta decidiu por sair do time e buscar novos desafios.

Na França, o jogador acabou não encontrando seu melhor futebol, demorando cinco partidas, por exemplo, para marcar seu primeiro gol pela Ligue 1. Messi foi, inclusive, um dos jogadores mais vaiados no duelo contra o Bordeaux, na vitória por 3 a 0, ao lado do brasileiro Neymar, autor de um dos tentos do bom placar. Esta partida marcou a primeira pós-eliminação da Champions League 2021/22 pelo Real Madrid, que se sobressaiu pelo agregado de 3 a 2.

Neste domingo (20), o Barcelona enfrenta o Real Madrid em clássico válido por La Liga, e Xavi relatou antes do jogo aos repórteres que o argentino será bem-vindo caso queira assistir a um treino da equipe, por exemplo: "Messi é o maior de todos os tempos e sempre terá a porta aberta para ele no Barça. Desde que eu seja o treinador do Barca, ele é bem-vindo a qualquer dia. Acho que lhe devemos uma grande homenagem."

"Acho que, como ele está sob contrato com o PSG, não há muito que possamos dizer. Mas se ele quiser, pode vir para assistir ao treinamento e falar com o treinador. O que ele nos deu não tem preço".

A recuperação do Barcelona está visilmente acontecendo, com bom desempenho na Liga Europa e melhor qualidade de jogos com a chegada de Xavi. As novas contratações também estão sendo fundamentais, com o grande auxílio de Aubameyang, Ferrán Torres, Traoré e Dani Alves.