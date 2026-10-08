As piores opiniões polêmicas sobre futebol de todos os tempos?! De cachecóis meio a meio a jogadores bonitos: veja quatro torcedores defenderem seus pontos de vista no The Rondo

Quatro torcedores da Premier League trazem suas opiniões polêmicas para a mesa enquanto tentam convencer seus rivais de que entendem de futebol. Assista a Rory Jennings, Kofi B, Daniyal Khan e Rory Talks Football duelando no The Rondo e decida de que lado você está!