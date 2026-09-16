Cristiano Ronaldo iniciou sua trajetória com o Al-Nassr na Liga dos Campeões da Ásia Elite com uma pesada derrota por 4 a 0 diante do Al-Ain, no estádio Hazza bin Zayed, num resultado que representa a maior derrota sofrida pelo atacante português desde sua transferência para o futebol saudita em janeiro de 2023.

A equipe emiradense impôs seu domínio na partida com uma atuação sólida, com Hussein Rahimi abrindo o placar aos 25 minutos, antes de marcar o segundo gol pouco depois de uma hora de jogo. Em seguida, seu irmão Soufiane Rahimi marcou o terceiro gol quando faltavam 18 minutos para o fim, enquanto Georgios Giakoumakis fechou a goleada aos 85 minutos, após um passe decisivo de Soufiane Rahimi.

Apesar da participação de todas as estrelas do Al-Nassr na partida, a equipe saudita não conseguiu criar perigo real ao gol do Al-Ain, bicampeão asiático.

Ronaldo, de 41 anos, ainda busca marcar o gol de número 980 de sua carreira. O astro português teve uma chance em cobrança de falta durante os minutos finais, mas o goleiro do Al-Ain, Khalid Eisa, defendeu sua finalização com facilidade.

Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, assumiu toda a responsabilidade após a partida, afirmando: "Os jogadores deram tudo o que tinham, e não atribuo a eles nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é minha".

O treinador também fez uma avaliação dura sobre a atuação de sua equipe de maneira geral, dizendo: "O Al-Nassr como um todo foi ruim".

Essa derrota aumenta o sofrimento do atual campeão do Campeonato Saudita, que venceu apenas uma vez em suas últimas quatro partidas em todas as competições.

Essa é a pior derrota de Ronaldo desde agosto de 2022, quando sua equipe na época, o Manchester United, sofreu uma dura derrota por 4 a 0 diante do Brentford, no reduto da equipe apelidada de "The Bees", na Premier League.

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