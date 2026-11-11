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O técnico da Tchéquia, Santi Denia, admitiu que a ausência de Lamine Yamal da seleção espanhola é um duro golpe para os torcedores de futebol. Ex-técnico das categorias de base da Espanha, ele enfrenta seu país natal em um confronto decisivo pela Liga das Nações, sob a pressão de uma campanha difícil na fase de grupos.

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Uma ausência decepcionante para os torcedores

Denia admite que a notícia de que Yamal, Rodri e Dani Olmo perderão o próximo jogo da Liga das Nações está longe de ser ideal para o espetáculo. Os três espanhóis estão fora por diferentes problemas físicos, deixando os campeões europeus sem alguns de seus jogadores mais influentes na criação para a viagem a Praga. Denia, que já comandou as categorias de base da Espanha, entende melhor do que a maioria o interesse que esses talentos despertam.

“Queríamos que Lamine estivesse lá, mas isso não depende de nós. As pessoas pagam ingresso para ver Lamine. Vamos ver qual equipe a Espanha vai escalar e qual equipe nós podemos escalar. Não temos lesionados, e isso é o importante”, disse ele, segundo a Cadena SER.

Mesma proposta tática apesar das ausências importantes

Embora os nomes na escalação possam ser diferentes, o técnico da Tchéquia espera a mesma proposta de alto nível da equipe de Luis de la Fuente. A Espanha lidera o grupo com folga, com 12 pontos, em forte contraste com a Tchéquia, que ainda não somou nenhum ponto após quatro derrotas consecutivas. Denia argumentou que a profundidade do elenco espanhol é tamanha que sua “estrutura” permanecerá a mesma, independentemente de quem comece jogando.

“Quer que eu diga quem são os reservas? É por isso que a Espanha é a melhor. É uma pena que eles não estejam aqui, porque as pessoas querem vê-los, mas vamos tentar vencer o jogo e fazer as coisas direito. Isso não muda nada para nós. A estrutura da Espanha é a mesma. Para marcar Lamine, você precisa de ajuda, mas sempre é preciso fazer isso em equipe. Defender e atacar em equipe. Não pedimos aos jogadores que entrem em duelos individuais”, explicou Denia.

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Um reencontro emocionante para Denia

Para Denia, a partida tem um peso emocional significativo. Depois de trabalhar como técnico das seleções sub-17, sub-19 e sub-21 da Espanha, ele conhece de perto os jogadores que hoje se destacam na seleção principal. Ele destacou especificamente o meio-campista do Barcelona Fermin Lopez como alguém com quem tem uma profunda ligação pessoal, comparando a relação dos dois à de pai e filho e elogiando a boa fase do jogador.

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“Não sou imparcial em relação a eles, aos jogadores, porque considero muitos deles, como Fermín, meus filhos, e fico feliz com o desempenho dele. Ele está vivendo um ótimo momento”, comentou o técnico.

Em busca do caminho para surpreender

O desafio é grande para uma equipe que amarga a lanterna da Liga das Nações, especialmente sem o atacante Patrik Schick, que se afastou da seleção após a Copa do Mundo. Denia preferiu não se deter nos jogadores que estão fora do elenco e optou por apoiar aqueles com quem pode contar no momento. Ele acredita que a equipe está no caminho certo, com o respaldo da liderança técnica de Pavel Nedved.

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“Temos que fazer o jogo perfeito. Bolas paradas, fase defensiva, pressão, bloco baixo. Nosso trabalho é fazer os jogadores acreditarem que é possível”, concluiu Denia. “Estamos no caminho certo. Quando os jogadores não acreditam na sua mensagem, você percebe. E a verdade é que eles, Pavel Nedved e a direção esportiva acreditam. Eles gostam desse caminho, e é por ele que devemos seguir. Acreditamos nisso.”