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Thierry Henry defendeu enfaticamente sua atuação como apresentador da recente cerimônia da Bola de Ouro após uma onda de críticas nas redes sociais. O ídolo do Arsenal e da França se viu no centro de várias polêmicas depois que suas interações com Lamine Yamal e com a coapresentadora Kate Scott dividiram a opinião dos espectadores.

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Henry esclarece brincadeira com Lamine Yamal

O ex-atacante, considerado uma lenda do futebol, dividiu o palco com Scott, sua colega da CBS Sports, e causou surpresa durante a cerimônia com vários comentários incisivos. Um dos momentos mais comentados envolveu a revelação do Barcelona Yamal, que recebeu mais um prêmio de melhor jovem jogador. Henry brincou com o adolescente no palco: “É o seu terceiro, certo? Mas é o que você realmente queria ganhar?” O comentário provocou uma reação audível de espanto na plateia e levou muitos a sugerir que o francês tentava abalar a confiança do jovem astro em sua grande noite.

Henry, porém, tratou logo de esclarecer suas intenções e rebater as sugestões de que havia desrespeitado o jogador da seleção espanhola. Ele afirmou que suas palavras foram uma brincadeira e que continua sendo um grande admirador da habilidade singular do jovem em campo.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais na quarta-feira, o ex-campeão da Copa do Mundo esclareceu o que disse sobre o ponta do Barcelona. “Sou um grande fã de Lamine Yamal. Não estava tentando conter o ego dele de forma alguma. Entendo que vocês não tenham gostado da brincadeira. Mas não façam isso: ele é um dos jogadores que eu pagaria para ver, eu o adoro”, disse Henry.

Henry defende interação com Kate Scott

Além da interação com Yamal, Henry também foi criticado pela forma como tratou Scott ao corrigir a pronúncia do nome da lenda brasileira Socrates durante a apresentação. O ex-atacante de 49 anos respondeu às críticas dizendo que Scott participava da brincadeira. O episódio ocorreu pouco antes de o atacante do Arsenal Bukayo Saka receber o Prêmio Socrates por seu trabalho humanitário e beneficente.

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“Vocês não gostaram da brincadeira, eu entendo, mas, por favor, parem de dizer que desrespeitei Kate”, afirmou Henry. “Eu nunca faria isso, e vocês podem perguntar a ela: ela estava participando da brincadeira comigo. Ela disse ‘Soc’ de propósito, e eu disse ‘Soc’. Então, por favor, parem de inventar histórias.”

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Henry explica apoio a Mbappe em vez de Harry Kane

A polêmica não se limitou à colega de apresentação e aos jovens jogadores. Henry também precisou explicar sua preferência pública por Kylian Mbappe para vencer o prêmio principal, em vez de Harry Kane. Embora Kane tenha acabado levando o troféu e encerrado uma longa espera por um vencedor inglês, Henry admitiu na cerimônia que estava torcendo por seu compatriota.

“Sou francês e sempre apoiaria meu compatriota”, explicou Henry. “Eu disse a [Kane]: ‘Você é um vencedor à altura, merece isso. Você é o exemplo de que a dedicação ao trabalho é um talento, de que trabalhar duro é um talento’. Parabéns, Harry Kane. E eu o chamo de Sir Harry Kane desde a Copa do Mundo. Então, por favor, pessoal, tenham calma, tenham calma. Eu adoro Harry Kane, adoro Lamine Yamal e não desrespeitei Kate. Ela estava participando da brincadeira comigo.”

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Kane encerra jejum de 25 anos da Inglaterra na Bola de Ouro

Kane conquistou sua primeira Bola de Ouro e encerrou a longa espera da Inglaterra pelo prestigioso prêmio desde a última vitória de Michael Owen, em 2001. A conquista veio após uma temporada extraordinária com o Bayern de Munique, na qual ele venceu dois títulos nacionais e recebeu a Chuteira de Ouro da Europa. O atacante também ajudou o gigante alemão a chegar às semifinais da Champions League e foi capitão da Inglaterra na campanha que terminou com o terceiro lugar na Copa do Mundo.