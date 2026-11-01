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Cole Palmer fez elogios especiais a Romeo Lavia após a vitória convincente do Chelsea sobre o Manchester United pela Premier League. O jogador da seleção inglesa acredita que seu companheiro de meio-campo é atualmente um dos jogadores mais subestimados do país, depois de superar uma série de problemas de lesão frustrantes.

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Chelsea conquista vitória crucial contra o United

O Chelsea conquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o United em Stamford Bridge, no sábado. Depois de um primeiro tempo sem gols, Morgan Rogers abriu o placar, antes de Palmer converter um pênalti para garantir a vitória. A situação dos visitantes piorou quando, após intervenção do VAR, ficaram com dez jogadores.

Lisandro Martinez foi expulso após atingir Wesley Fofana com o antebraço. A vitória leva o Chelsea ao quarto lugar na tabela da Premier League. A equipe agora soma 16 pontos em nove partidas, cinco a menos que o atual líder Manchester City.

Palmer elogia companheiro de meio-campo

O grande destaque da vitória foi a atuação dominante de Lavia no meio-campo. Jogando ao lado de Moises Caicedo, o jogador de 22 anos controlou completamente o setor central. Após o apito final, Palmer fez questão de destacar a enorme contribuição do companheiro. Ele afirmou que o belga é atualmente um dos talentos mais subestimados da Premier League.

“Hoje foi um dos melhores jogos que já vi ele fazer”, disse Palmer à BBC Sport. “Sempre disse que ele é um dos meus meio-campistas favoritos. As pessoas ainda não percebem o quanto ele é bom. Hoje, achei que ele foi o melhor jogador em campo.”

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Alonso destaca boa fase recente de Lavia no meio-campo

Lavia chegou a Stamford Bridge em 2023, em uma transferência de £ 53 milhões do Southampton. No entanto, várias lesões prejudicaram bastante sua evolução, limitando-o a apenas 53 partidas nos últimos três anos. Ainda assim, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, manifestou sua admiração pela influência tática recente do jogador.

“Do ponto de vista de um meio-campista, para mim foi uma atuação de altíssimo nível”, explicou Alonso. “Ele fez muitas coisas certas e esteve sempre conectando a defesa aos jogadores de ataque. Merece muito reconhecimento por sua atuação.”

Atenções se voltam para a viagem a Sunderland

O Chelsea agora voltará suas atenções para o próximo compromisso pela Premier League, em busca de se manter entre os quatro primeiros. A equipe viajará para o norte para enfrentar o Sunderland no Stadium of Light.