As palavras de Hoeness provocam tempestade: revolta dentro do Bayern por causa de Musiala

Declarações polêmicas feitas pelo presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, sobre o estado de saúde do astro da equipe Jamal Musiala provocaram um clima de descontentamento nos bastidores do clube bávaro, num momento em que o jogador segue se recuperando de sua lesão.

Hoeness foi manchete ontem, domingo, depois de expressar dúvidas sobre a capacidade de Jamal Musiala de recuperar seu melhor nível novamente, diante do diagnóstico de sua condição neurológica e de suas recorrentes lesões.

Hoeness disse, durante sua aparição no canal BR, entre outras declarações: "Imaginem se o Bayern de Munique decidisse agora questionar seu contrato e lhe dissesse: o que você pode oferecer atualmente já não corresponde ao que foi acordado no contrato".

De acordo com o que publicou o site "TZ" local, as declarações do dirigente de 74 anos provocaram descontentamento dentro do clube, já que predomina a sensação de que as preocupações levantadas são compreensíveis quanto ao conteúdo, mas a forma como ele escolheu expressá-las não era necessária. A fonte da irritação se concentra principalmente no fato de Hoeness ter voltado a colocar os holofotes novamente sobre a condição neurológica de Musiala, apesar de ela não ter relação com sua ausência atual dos gramados, já que o jogador de 23 anos se recupera de um rompimento muscular.

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Musiala havia perdido a consciência duas vezes anteriormente nesta temporada, mas não sofreu nenhum outro episódio ao longo dos dois últimos meses, após o ajuste das doses dos medicamentos que toma, o que significa que sua condição passou a estar amplamente sob controle.

O relatório também apontou que o internacional alemão ainda representa a carta mais importante capaz de mudar o rumo das partidas para o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, que sempre fez questão de apoiá-lo e motivá-lo publicamente.

E se Hoeness, por sua vez, buscava motivar Musiala, ele certamente escolheu um estilo completamente diferente da forma adotada por Kompany, segundo o mesmo site.

Lothar Matthäus: outro ponto de vista

Por sua parte, a lenda do Bayern Lothar Matthäus disse: "Algo deve ter acontecido. Não é razoável que um jogador fique sete semanas fora dos gramados por causa de um rompimento muscular. Talvez tenha havido um segundo rompimento, ou talvez a lesão fosse mais grave. O Bayern de Munique sabe bem: Musiala já sofreu uma recaída em seu programa de recuperação. Ele sentiu dor novamente durante uma das sessões de treino e, como resultado, o volume dos treinos foi reduzido imediatamente".

Sobre as declarações de Hoeness, Matthäus disse: "Talvez ele quisesse motivar um pouco Musiala para impulsioná-lo a dar o seu máximo nas próximas semanas e meses e voltar com força. E se eu estivesse no lugar de Jamal Musiala, isso seria motivação suficiente para mostrar ao Uli: eu voltei. E então o Uli seria a pessoa mais feliz, porque Jamal voltaria como um acréscimo valioso para a equipe".

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