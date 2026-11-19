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As palavras de Antonio Conte ontem sobre a vontade de voltar, cedo ou tarde, ao comando da Juventus provocaram um verdadeiro terremoto no clube. A entrevista completa será publicada na sexta-feira, mas a prévia bastou para agitar os torcedores da Juventus, há tempos divididos quanto ao futuro de uma equipe que, hoje, com Luciano Spalletti no comando, vive altos e baixos em excesso.

A isso se soma, naturalmente, o fato de que, quando um treinador passa a ser questionado de tempos em tempos, ao menos pela imprensa e pelos torcedores, vários técnicos de maior ou menor destaque começam a aparecer, seja para se oferecer, seja em simples conversas para sondar a situação. Entre eles, por exemplo, pode estar Simone Inzaghi, hoje na Arábia Saudita, mas pronto para voltar ao futebol europeu. Muitos nomes para um único cargo. Ainda assim, segundo o Tuttosport, o diretor-executivo Giovanni Carnevali já traçou claramente uma diretriz.

AS PALAVRAS DE CONTE - Mas vamos voltar um passo. O que Antonio Conte quis dizer com: "Mais cedo ou mais tarde, teremos de fechar esse ciclo. Não sei se daqui a um, dez ou quinze anos, mas sei que deixei algo na Juventus"? O treinador, natural de Salento, voltou a colocar seu nome em pauta em um momento em que finalmente vislumbra a possibilidade de assumir um cargo que desejava havia muito tempo, do qual se arrependeu de ter saído há tantos anos e que, sobretudo, poderia voltar a vincular estreitamente ao seu nome em um processo de reconstrução.

Na verdade, a declaração mais importante da entrevista ao Cronache não é tanto a abertura para um retorno, mas as possíveis condições para isso: "Muitas vezes encontro torcedores da Juventus que me perguntam: "Quando você volta?". A resposta é que voltarei quando houver a oportunidade, quando algumas circunstâncias coincidirem". E, em junho, todas essas condições estarão presentes: o cargo de treinador da Juventus potencialmente vago, Conte disponível e a possibilidade de reformular o elenco à sua imagem.

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O NOME DE INZAGHI - Segundo o Tuttosport, essas declarações dividiram, como sempre, o universo da Juventus: de um lado, quem deseja o retorno de seu líder; de outro, quem considera inoportuno o momento da fala, por aumentar a pressão e não ajudar uma equipe que luta para se manter na disputa por uma vaga na Champions League. Giovanni Carnevali também está dividido neste momento, porque seu perfil ideal de treinador é o de alguém alinhado ao clube, com quem possa construir um projeto em conjunto e que não o obrigue a lidar com declarações de confronto pela imprensa. Nesse sentido, os rumores sobre Simone Inzaghi e sua vontade de deixar o Al Hilal para voltar à Europa ou à Itália são os que mais agradam ao diretor-executivo. Segundo o Tuttosport, entre Conte e o ex-treinador da Inter, ele preferiria um perfil como o do técnico natural de Piacenza.

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E SPALLETTI? - Antes de tudo, porém, Carnevali definiu uma diretriz bem mais concreta, ligada ao presente. Hoje, não há nenhuma possibilidade nem vontade de se despedir de Luciano Spalletti. O treinador, natural da Toscana, recebeu um voto de confiança incondicional já depois da pior derrota da temporada, contra o Genoa. Salvo uma catástrofe também nos próximos dois jogos, contra Venezia e Como, permanecerá no cargo até o fim da temporada e será avaliado pelo resultado final que alcançar: a classificação ou não para a Champions League.

Qualquer discussão sobre o futuro e uma possível troca de treinador, mesmo depois de definido o resultado, ficará para o fim da temporada. As críticas constantes de Spalletti ao mercado de transferências e às decisões do clube também não foram inteiramente bem recebidas pelo diretor-executivo da Juventus. Por isso, uma avaliação será necessária de qualquer forma. Ela levará à permanência de Spalletti ou à sua substituição por Conte ou Inzaghi? Hoje, só os resultados em campo poderão dar a resposta.