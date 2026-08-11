As origens de Mohamed Salah são turcas? Pesquisador reabre o caso das "raízes misteriosas"

Um relatório jornalístico turco reacendeu a polêmica sobre as origens do astro egípcio Mohamed Salah, ao apresentar uma versão baseada em pesquisas que liga as raízes de sua família a uma antiga família turca que descende da região de Trabzon, no nordeste da Turquia, mais especificamente do distrito de Dernekpazarı, em uma alegação chamativa que reabre o dossiê das origens familiares de um dos mais destacados astros do futebol egípcio e árabe.

Um fio turco

O jornal turco "Taka" publicou os detalhes de uma pesquisa elaborada por Ali Galip Yücel, professor do departamento de educação física da Universidade de Amasya, reproduzida pelo jornal libanês "An-Nahar", na qual ele abordou a história da família turca "Ekşioğlu", tentando rastrear os ramos que migraram da Anatólia para outras regiões, chegando até o Egito, considerando-a um possível elo nas origens da família de Mohamed Salah.

O início da busca pelas raízes

Segundo a versão apresentada pelo pesquisador turco, a família "Ekşioğlu" possui ramificações históricas em diferentes regiões da Anatólia durante o período otomano, antes de suas linhagens se ramificarem e se distribuírem entre diversas regiões, enquanto a pesquisa indica que um de seus ramos posteriormente se dirigiu ao Egito.

Yücel considera que esse ramo pode representar o possível ponto de conexão entre a família turca e a família de Mohamed Salah, mas esse vínculo ainda está no âmbito da pesquisa e não chegou à etapa de comprovação histórica definitiva.

"Ekşi Ali Paşa": um elo antigo na versão

Os fios da pesquisa remontam a uma figura otomana conhecida como "Ekşi Ali Paşa", que, segundo a versão, teria sido um dos próximos do sultão Maomé, o Conquistador, antes de seu nome ser associado a uma região situada no distrito de Dernekpazarı, na província de Trabzon, onde foi enterrado.

De acordo com a pesquisa, os descendentes de "Ekşi Ali Paşa" se dispersaram posteriormente em diferentes regiões da Anatólia e do Império Otomano, enquanto alguns ramos se estabeleceram em Ordu e Rize, e acredita-se que outro ramo tenha se dirigido ao Egito.

Onde começa o vínculo?

O pesquisador tenta, ao rastrear o movimento desses ramos, chegar a um elo que ligue a família presente em Trabzon à família de Mohamed Salah no Egito, baseando-se em indícios históricos e em nomes que constam de registros e fontes ligadas ao período otomano.

A versão inclui o nome "Ekşizade Bendullah", que a pesquisa apresenta como uma figura religiosa ligada ao xeique sufi Khalid al-Naqshbandi, com a indicação de que um dos ramos da família "Ekşioğlu" migrou para o Egito.

As origens de Mohamed Salah são realmente turcas?

Apesar dos detalhes contidos na pesquisa, a menção a origens turcas de Mohamed Salah ainda não passa de uma hipótese de pesquisa não comprovada historicamente, já que o relatório não apresentou documentos de arquivo originais ou uma linhagem contínua e documentada que ligue diretamente a família "Ekşioğlu" em Trabzon à família de Mohamed Salah presente no Egito.

Além disso, a semelhança de nomes ou a existência de ramos de uma mesma família em regiões diferentes não é suficiente, por si só, para comprovar um vínculo de parentesco, o que faz com que a versão precise de provas adicionais e de uma revisão independente antes de ser considerada um fato histórico.

O pesquisador continua em busca do elo perdido

Segundo o jornal turco, Ali Galip Yücel pretende dar continuidade à pesquisa sobre a história da família, com foco nos ramos que se acredita terem deixado a Anatólia e se dirigido ao Egito, na esperança de chegar a documentos mais claros que definam a natureza do suposto vínculo.