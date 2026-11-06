"As oportunidades não esperam por ninguém": Tuchel constrange Cole Palmer com mensagem dura

O retorno de Cole Palmer ao seu nível habitual não foi suficiente para garantir seu lugar na lista da seleção da Inglaterra, depois que o técnico Thomas Tuchel decidiu deixá-lo de fora de seus planos novamente, apesar da recuperação das lesões e do retorno à condição de atuar pelo Chelsea, em uma decisão que levantou dúvidas sobre o futuro do meia-armador com a seleção dos Três Leões.

Tuchel não hesitou em explicar as razões de sua decisão, dirigindo uma crítica direta ao jogador de 24 anos, considerando que ele desperdiçou diversas oportunidades que poderia ter aproveitado para provar que merece continuar na seleção.

Palmer havia deixado a concentração da Inglaterra anteriormente, antes de ficar de fora novamente da lista que se prepara para disputar dois confrontos: contra a Croácia no estádio de Wembley no dia 12 de novembro, e contra a Espanha em Madri no dia 15 do mesmo mês.

Tuchel disse, em declarações para justificar sua decisão: "Temos um número suficiente de jogadores capazes de ocupar a posição de meia-armador, e decidimos manter o grupo que participou da última concentração, depois de ficarmos totalmente satisfeitos com o trabalho que realizamos juntos ao longo de duas semanas e meia".

E acrescentou: "Todos os jogadores anseiam intensamente por representar a seleção inglesa, e Cole não é exceção, mas estamos falando agora de um jogador que não está na concentração. O mais importante é o que você oferece quando está aqui, e eu mencionei da última vez que ele desperdiça muitas oportunidades de provar que merece estar presente".

Em contrapartida, a lista viu o surgimento de dois novos rostos: Jobe Bellingham, jogador do Borussia Dortmund, e Josh King, promessa do Fulham, diante do desejo de Tuchel de ampliar suas opções ofensivas.

Jobe segue os passos do irmão

Jobe Bellingham, de 21 anos, recebeu a primeira convocação para a seleção principal da Inglaterra, juntando-se ao irmão mais velho Jude, astro do Real Madrid, em um passo que reflete a notável evolução vivida pelo jovem jogador.

Jobe espera seguir os passos do irmão, depois de conseguir se afirmar no Borussia Dortmund desde sua transferência, vindo do Sunderland, no verão de 2025, por 31 milhões de libras esterlinas, após ter contribuído para o acesso deste último à Premier League por meio do playoff.

Tuchel afirmou que Lee Carsley, técnico da seleção sub-21 da Inglaterra, falou com grandes elogios sobre Jobe no período recente, destacando que o jogador mereceu sua oportunidade graças às suas atuações de destaque.

E disse: "Como ele é capitão da seleção sub-21, a porta deve permanecer sempre aberta para ele, especialmente quando apresenta atuações excepcionais por um longo período, e foi exatamente isso que Jobe fez. Ele encontrou seu ritmo no Dortmund, fez um início de temporada excelente, e se tornou um jogador titular e um elemento muito influente na equipe".

Tuchel também preferiu convocar Bellingham em vez de Kobbie Mainoo, jogador do Manchester United, explicando que este último passa por um período difícil em seu clube, apesar de afirmar que as portas da seleção permanecem abertas para todos os jovens jogadores provarem suas capacidades.

King: nova promessa nos planos de Tuchel

Já Josh King, de 19 anos, colheu a recompensa de seu forte início no Fulham, depois de marcar dois gols e dar uma assistência na Premier League, recebendo a primeira convocação para a seleção principal.

O jovem jogador já havia representado a Inglaterra em diversas categorias de base, e também atuou pela seleção sub-21 em nove partidas, nas quais marcou um gol.

Tuchel elogiou o potencial de King, descrevendo-o como alguém que tem uma personalidade excelente e que dá à comissão técnica múltiplas opções, especialmente por sua capacidade de jogar em mais de uma posição ofensiva.

O treinador alemão explicou que a convocação de 22 jogadores de linha, além dos goleiros, visa oferecer flexibilidade durante os treinamentos, destacando que King representa uma adição importante ao grupo.

A seleção da Inglaterra ocupa o segundo lugar no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Europa, atrás da Espanha, depois de conquistar três vitórias e sofrer uma derrota.

A seleção dos Três Leões precisa de apenas um ponto em suas duas partidas restantes para garantir a classificação às quartas de final, previstas para serem disputadas no formato de ida e volta em março do ano que vem, com as finais a serem realizadas em junho.