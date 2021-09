As opções de Cuca para montar o Atlético-MG contra o Palmeiras, pela Libertadores

O Galo tem dúvidas para o time titular, mas está confiante de poder ter volta do trio de atacantes; meio e defesa não preocupam para a semifinal

O Atlético-MG está vivo na Libertadores em busca de seu segundo título na competição continental. Depois do empate sem gols contra o Palmeiras, em São Paulo, o Galo vai fazer a segunda partida da semifinal em casa, decidindo a vaga na finalíssima dentro do Mineirão.

Diferentemente do Palmeiras, que está bem tranquilo em termos de escalação, o Atlético-MG ainda tem muitas dúvidas sobre o time que vai em busca de uma vaga na final da Libertadores. O técnico Cuca ainda faz mistério sobre a situação de jogadores que apareciam como dúvida para a semifinal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E se do lado alviverde da disputa a situação do elenco é tranquila, sem desfalques, os mineiros podem não ter a mesma sorte. Nesta segunda-feira (27), véspera da decisão, o técnico Cuca comandou seu último treino para o confronto na Cidade do Galo, mas ainda faz mistério sobre a situação dos três atacantes que ficaram de fora do empate contra o São Paulo, no final de semana.

Diego Costa, Keno e Savarino estão se no departamento médico e, portanto, aparecem como dúvidas para o jogo. Apesar de o Atlético-MG não dar detalhes sobre a situação de cada um, o técnico Cuca não descartou a presença do trio no duelo.

Lesionado no jogo de ida, no Allianz Parque, Diego Costa está fazendo tratamento intensivo para se recuperar de um incômodo na coxa - que não foi detalhado pelo Galo - e é o que mais preocupa, apesar de ter aparecido, junto de Savarino, com chuteiras no treino. O venezuelano, aliás, começou a fazer transição na sexta-feira (24) e, mesmo que não seja titular, tem boas chances de estar entre os relacionados de Cuca.

Já Keno, que ficou de fora do jogo contra o São Paulo por conta de uma virose, é o mais provável dos três para estar à disposição e bem para a decisão da vaga na final. Na ausência da dupla, ou se eles não tiverem bem para o time titular, o camisa 11, inclusive, aparece como favorito para ser o titular no ataque.

E enquanto os problemas no ataque se acumulam, Cuca não deve ter dificuldades para escalar jogadores no meio de campo e na defesa. De fora dos onze contra o Tricolor paulista o lateral direito Mariano, o volante Jair e o meia atacante Nacho - os dois últimos entraram no segundo tempo - foram apenas poupados e não preocupam o técnico como possíveis baixas.

O provável time do Atlético-MG contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Eduardo Vargas ou Savarino.

Depois do empate sem gols na ida, o Galo, nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), jogando em casa, precisa apenas de uma vitória simples para garantir a vaga na final. No entanto, qualquer derrota ou empate com gols classifica o Palmeiras - um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.