As novidades do mercado do Manchester City: chega Rodri, enquanto Danilo e Sané podem sair

Guardiola tenta reforçar ainda mais seu elenco para poder conquistar a Premier League por mais uma temporada

O começa a se preparar para a próxima temporada. Atuais bicampeões da Premier League, os comandados de Guardiola devem ter a base mantida, mas algumas mudanças - sejam de saídas ou entradas - devem acontecer para reforçar ainda mais a equipe.

Confira abaixo algumas das principais notícias sobre a movimentação do mercado dos citzens.

City paga multa rescisória de Rodri

O anunciou nessa quarta-feira (03) que o Manchester City pagou a multa rescisória de Rodrigo Hernández, o Rodri. De acordo com a SkySports, o valor da multa é de 62,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 300 milhões).

As especulações já vinham de vários meses e agora só falta a confirmação oficial da parte do clube inglês. Rodri chega para disputar posição com Fernandinho, que já tem 34 anos e se aproxima dos últimos anos de sua carreira. Além disso, David Silva já informou que essa será sua última temporada na equipe do noroeste da .

Danilo pode virar 'moeda de troca' por Cancelo

O lateral brasileiro Danilo pode acabar perdendo sua vaga no Manchester City, já que, de acordo com a SkySports, o time inglês quer a contratação do lateral-direito português João Cancelo, da .

O City acabou de renovar o contrato de Kyle Walker. Por outro lado, Guardiola quer 'a qualquer custo' a contratação de João Cancelo. Por isso, a diretoria do clube entende que é necessário se desfazer de um lateral antes de contratar outro.

Nesse ponto entra a ideia da troca ganha força. Porém, a questão parece ser a desconfiança da Juventus com o defensor brasileiro. O City inicialmente aceitaria pagar 36 milhões de libras (cerca de R$ 170 milhões) pelo português, mas quer envolver Danilo para tentar abaixar o montante do pagamento. A Juve, porém, valoriza Cancelo e o avalia custando 54 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões).

ainda não desistiu de Sané

O Bayern de Munique ainda não desistiu da contratação de Leroy Sané junto ao Manchester City. Depois de uma tentativa frustrada de uma primeira oferta, a equipe alemã ainda mantém Sané como um possível importante jogador, segundo a SkySports.

Menos utilizado na temporada passada do que na retrasada, Sané perdeu um pouco de espaço na equipe especialmente após o crescimento de Bernardo Silva como um dos pilares do último título da Premier League. Ainda assim, Sané estaria temeroso de voltar à depois de ter saído do . A ideia de reforçar o rival do time que o revelou para o mundo parece não ser a primeira opção de Sané.

Karl-Heinz Rummenigge afirmou que ainda há outra proposta a ser feita, mas que só será oficializada caso o jogador sinalize que vê com bons olhos uma volta ao seu país de origem.