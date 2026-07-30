O Real Madrid continua trabalhando para fechar a contratação do marfinense Yan Diomandé, ponta do Leipzig, com as negociações entre os dois clubes seguindo em andamento, sem que se tenha chegado a um acordo definitivo até o momento.

De acordo com o jornalista alemão Florian Plettenberg, repórter da rede "Sky Sport - Alemanha", "ainda não há um acordo definitivo entre Real Madrid e Leipzig sobre Yan Diomandé, após novas negociações hoje".

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Plettenberg prosseguiu: "Isso foi confirmado por todas as partes envolvidas. E, a menos que aconteça algo excepcional antes da meia-noite, as negociações continuarão amanhã de manhã".

E acrescentou: "O negócio segue de pé. Diomandé também esteve no Leipzig hoje, onde realizou treinos com carga física controlada, para evitar colocar a negociação em risco. O Real Madrid está pressionando para concluir a contratação ainda esta semana".

Diomandé tem 19 anos e atua na posição de ponta. Ele chegou ao Leipzig no verão de 2025, vindo do espanhol Leganés, e fez uma temporada de destaque no Campeonato Alemão.

O Paris Saint-Germain também disputa a contratação, e há rumores sobre o interesse de Liverpool e Manchester City no craque da Costa do Marfim.



