As notas dos brasileiros de Real Madrid 2x3 Chelsea na Champions League

Bem que nós tentamos buscar alguma razão no futebol, encontrar certezas. Mas a verdade é que tudo pode acontecer quando temos dois grandes times em campo. E tanto o Real Madrid quanto o Chelsea são grandes times. Se esperávamos um jogo tranquilo para os espanhóis, depois da vitória por 3 a 1 em Londres, os atuais campeões europeus surpreenderam os donos da casa e devolveram o placar.

A vaga para as semifinais foi definida apenas na prorrogação, com o Real Madrid garantindo a vaga para as semifinais mesmo com a derrota por 3 a 2.

A participação de brasileiros foi importante, especialmente do lado do Real Madrid. Afinal de contas o Real Madrid só conseguiu ir para a prorrogação graças a um gol de Rodrygo, que teve participação de Marcelo. E já no tempo extra, Vinícius Júnior acordou para mostrar seu poder decisivo, dando a assistência para o gol salvador dos merengues.

Confira, abaixo, as notas dos jogadores brasileiros neste emocionante Real Madrid x Chelsea.

Thiago Silva (Chelsea): 6,7

Não chegou a ser o melhor zagueiro na noite, mas compôs bem as linhas defensivas e demonstrou segurança no geral -- apesar dos dois gols sofridos pela equipe inglesa.

Vinícius Júnior (Real Madrid): 6,8

Mais tímido do que o esperado, fez muito pouco no tempo regulamentar. Vinha sendo uma sombra do jogador que, até o momento, se colocou como melhor brasileiro do futebol europeu nesta temporada. Participação no ataque foi nula nos 90 minutos. No entanto, salvou sua atuação ao ser decisivo com a assistência dada a Benzema, já na prorrogação. Decisivo.

Casemiro (Real Madrid): 6,0

Não conseguiu ser o gigante da última semana. Se esforçou, claro, mas se todo o time esteve abaixo, Casemiro seguiu esta proporção.

Marcelo (Real Madrid): 7,0

Entrou no segundo tempo, com o time perdendo por 3 a 0 e ajudou a dar mais fluidez nos passes. Participou do lance do gol de Rodrygo, dando a bola para Modric.

Rodrygo (Real Madrid): 7,5

Saiu do banco para dar uma outra cara ao Real Madrid, seja na finalização que garantiu, no tempo regulamentar, o gol que levou a partida para a prorrogação, seja pela sua movimentação em campo.