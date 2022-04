As notas dos brasileiros de Chelsea 1x3 Real Madrid na Champions League

Karim Benzema foi o grande nome do primeiro jogo entre Chelsea e Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League 2021/22. Foram três gols do craque francês dentro do Stamford Bridge, em Londres, resultado que deixa os espanhóis com um pé nas semis após a vitória por 3 a 1. Mas também tivemos brasileiros com boa atuação.

Dentre os selecionáveis, que sempre estão na mira de Tite (que estava dentro de Stamford Bridge) para as listas da seleção brasileira, os grandes destaques da noite foram Vinícius Júnior e Casemiro, ambos do Real Madrid.

Confira, abaixo, um resumo com nota de como foi a atuação dos jogadores do Brasil neste mata-mata de Champions.

Casemiro (Real Madrid): 7,3

Getty Images

O meio-campista não deu passe para gol, embora tenha até criado uma chance ofensiva, mas, como de costume, dominou o meio-campo contra um dos melhores meios-campos do futebol mundial. E jogando fora de casa! O Chelsea tinha Jorginho e Kanté, com Mount e Pulisic na criação, mas Casemiro foi um gigante.

Além de ajudar na construção e criação das jogadas, o camisa 14 também seguiu com um excelente desempenho defensivo, fundamental para o excelente resultado de 3 a 1 obtido pelos merengues. Foram três desarmes, duas interceptações, um corte e 11 duelos ganhos. Casemiro esteva por todas as partes.

Vinícius Júnior (Real Madrid): 7,0

Getty Images

Dono de um cruzamento certeiro que virou assistência no primeiro gol marcado por Benzema, Vinícius Júnior começou o jogo a mil por hora. A impressão era até de que poderia ter uma nota maior, mas ao longo do jogo sumiu um pouco do ataque. O ponto positivo, por outro lado, foi a aplicação defensiva, especialmente na ocupação de espaços. Segue decisivo neste Real Madrid.

Eder Militão (Real Madrid): 6,0

Getty Images

Substituído no segundo tempo, por causa de um incômodo no joelho, Eder Militão fez um jogo seguro. Não comprometeu no geral e foi bem com a bola nos pés.

Thiago Silva (Chelsea): 5,7

Getty Images

Principal referência na zaga do Chelsea, Thiago Silva não chegou a ser o pior em campo. Também é possível dizer que foi o menos pior dos zagueiros azuis nesta noite – especialmente se comparado com Rüdiger, que participou da falha ao lado de Mendy que ocasionou o terceiro gol marcado por Benzema. Ainda assim, esteve em campo em uma forte derrota dentro de casa.