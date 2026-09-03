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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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As negociações estão em estágio avançado: o Al Ahly está prestes a fechar uma contratação de destaque com o Monaco

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Um dos formados na academia de base do Monaco

Uma reportagem da imprensa francesa revelou que um jogador do Monaco está próximo de se transferir para a Roshn Saudi League nos próximos dias.

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De acordo com o jornal "L'Équipe", o Al-Ahli saudita iniciou negociações sérias com o Monaco para contar com os serviços de seu jovem jogador, que vem chamando a atenção recentemente.

Trata-se de Pep Cabral, meio-campista franco-senegalês de 19 anos, um dos formados na academia de base do Monaco, que vem trilhando com firmeza seu caminho rumo ao estrelato no clube. Cabral é considerado um dos jovens talentos mais promissores do Monaco, mas poderá se transferir para outro clube nos próximos dias, mais especificamente o Al-Ahli.

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As negociações estão bastante avançadas, e espera-se que se chegue a um acordo definitivo pela transferência do jogador por cerca de 10 milhões de euros.

 Depois de vender Simon Bouabré ao Neom pelo mesmo valor há um ano, e Georges Ilenikhena ao Al-Ittihad por 33 milhões de euros anteriormente, o Monaco se prepara para fechar mais um negócio de destaque na região do Golfo.

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