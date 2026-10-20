O Wydad Athletic Club, do Marrocos, entrou em uma fase avançada das negociações com o técnico tunisiano Nasreddine Nabi, para assumir o comando técnico da equipe no próximo período, em meio ao aumento da pressão sobre o português Paulo Sérgio Brito, após a continuidade dos resultados decepcionantes no início da temporada.

De acordo com o site marroquino "Hespress", Brahim El Aasri, presidente do Wydad, contatou Nabi e lhe ofereceu o comando da equipe vermelha, depois que a diretoria do clube estudou uma série de opções marroquinas e estrangeiras, antes de optar pelo técnico tunisiano como um dos principais candidatos ao cargo.

Nabi demonstrou um acolhimento inicial à proposta, segundo a mesma fonte, com as duas partes retomando as negociações hoje, para discutir os detalhes do contrato e suas condições, visando chegar a um acordo final caso haja entendimento sobre todas as cláusulas.

O desejo do técnico tunisiano de retornar ao clima do campeonato profissional marroquino reforça as chances do Wydad de concretizar a contratação, depois de ele já ter vivido duas experiências no Marrocos, com o AS FAR e o Raja Casablanca, o que lhe dá conhecimento sobre a natureza da competição local e suas pressões.

Por outro lado, Nabi colocou suas necessidades técnicas dentro das contas das negociações, esclarecendo ao presidente do clube que precisa de algum tempo para construir um grupo coeso, capaz de competir com força tanto no âmbito local quanto no continental, o que se espera que constitua um eixo principal nas próximas reuniões.

As movimentações da diretoria do Wydad ocorrem em meio à continuidade dos resultados insatisfatórios sob o comando de Paulo Sérgio, depois que a equipe caiu na armadilha do empate por 1 a 1 diante do seu visitante Ittihad Amal Tiznit, na noite de sábado, no gramado do Complexo Esportivo Mohammed V, em Casablanca, aumentando as especulações sobre o fim próximo da experiência portuguesa e o início de uma nova fase sob o comando de Nabi.