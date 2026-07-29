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As negociações começaram: jogador do Al-Ittihad está próximo de LaLiga

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Conversas verbais até o momento

O sérvio Jan Carlo Simić, zagueiro do Al-Ittihad, ficou perto de viver uma experiência no Campeonato Espanhol, depois que o Espanyol entrou em negociações com a diretoria do clube saudita para contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal saudita Arriyadiyah, a diretoria do Al-Ittihad iniciou conversas verbais com o Espanyol para discutir a transferência de Simić, seja por meio de uma venda definitiva ou por empréstimo, no âmbito da reestruturação do elenco em preparação para a nova temporada.

O relatório apontou que as negociações ainda dependem da aprovação do jogador quanto à transferência, caso os dois clubes cheguem a um acordo definitivo sobre o negócio.

A diretoria do Al-Ittihad busca, no período atual, reorganizar o elenco por meio da redução do número de jogadores estrangeiros, de acordo com as necessidades da comissão técnica para a próxima temporada.

O Al-Ittihad havia contratado Jan Carlo Simić no último verão, com um contrato que se estende até 2029, para reforçar as fileiras da equipe principal e do time sub-21.

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O zagueiro sérvio disputou 15 partidas com a camisa do Al-Ittihad em diferentes competições, totalizando 1.166 minutos, e recebeu dois cartões amarelos, sem marcar nem dar assistência para qualquer gol.

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