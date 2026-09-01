O Real Madrid segue movimentando-se no mercado de transferências de verão, mas desta vez pela porta de seu time reserva, o Castilla, depois que o clube merengue se aproximou de fechar a contratação do jovem meio-campista Latif Esman, um dos talentos em ascensão mais promissores das fileiras do UD Logroñés, em um passo que visa reforçar o projeto do time reserva com talentos capazes de chegar ao time principal no futuro.

Segundo Rafael Acevedo, jornalista do programa "El Chiringuito", as negociações entre Real Madrid e Logroñés chegaram a estágios avançados, diante da boa relação institucional entre os dois clubes, indicando que a transferência de Esman para o Castilla pode ser fechada antes do encerramento do mercado de transferências.

Esman tem 19 anos e possui contrato com o Logroñés até 2027, enquanto o valor da multa rescisória em seu contrato é de cerca de 500 mil euros, quantia que o Real Madrid pode ser obrigado a pagar para contar com os serviços do jogador, diante da firmeza do clube espanhol em sua posição sobre o futuro de seu jovem talento.

Esman se destacou de forma notável durante o período de preparação para a nova temporada, depois de estar entre um grupo de 9 jogadores da academia do Logroñés que tiveram a oportunidade de participar com o time, confirmando seu potencial e atraindo o interesse de vários clubes do Campeonato Espanhol.

O jogador tem como característica a capacidade de ocupar mais de uma posição no meio-campo, já que pode atuar como volante ou em uma posição mais avançada, além de possuir a capacidade de desarmar, criar oportunidades e avançar até a área adversária, elementos que o tornaram um dos talentos mais promissores a saírem da academia do Logroñés no período recente.

A movimentação do Real Madrid ocorre no âmbito do plano do clube de reforçar o Castilla com jovens talentos capazes de brigar pelo acesso à segunda divisão, depois de o time ter conseguido esse feito pela última vez em 2012.