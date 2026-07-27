A seleção marroquina de futebol feminino, dona da casa e do apoio das bancadas, iniciou o seu percurso na Taça das Nações Africanas de 2026 com uma goleada frente ao Quénia (4-0), na noite de domingo, numa abertura ideal para a 14.ª edição da competição, que decorre no Reino de Marrocos até ao próximo dia 16 de agosto.
As jogadoras de Marrocos impuseram o seu domínio no decorrer da partida desde o início, inaugurando o marcador através de Sakina Ouzraoui aos 19 minutos, antes de Mariam Attik acrescentar o segundo golo aos 28 minutos. Ibtissam El Jraidi reforçou o resultado ao marcar o terceiro golo aos 32 minutos, voltando no início da segunda parte a assinar o seu segundo golo pessoal e o quarto da seleção marroquina, aos 47 minutos.
Na segunda partida do Grupo A, a seleção argelina, uma das principais candidatas à conquista do título continental, alcançou uma valiosa vitória frente ao Senegal por 2-0, num arranque forte que antecipa uma disputa acesa pela liderança do grupo.
A antiga jogadora do Fleury, Marine Dafeur, inaugurou o marcador para a Argélia numa grande penalidade aos 41 minutos, antes de a antiga jogadora do Nantes, Melissa Bethi — que atua atualmente no Washington Spirit dos Estados Unidos —, ampliar o resultado aos 86 minutos, dando à Argélia um arranque ideal na competição.
Com estes resultados, as seleções de Marrocos e da Argélia lideram a classificação do Grupo A com três pontos cada, à espera do confronto direto entre ambas na próxima quinta-feira, num jogo decisivo que vai definir os contornos do apuramento e da liderança do grupo, em meio a previsões de um duelo explosivo entre as duas equipas, que apresentaram exibições deslumbrantes na jornada inaugural.