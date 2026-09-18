As mudanças de Xavi incendeiam a Holanda: ausência surpreendente e a aparição do filho de uma lenda

Os contornos do novo projeto da seleção da Holanda começaram a aparecer, depois que o técnico espanhol Xavi Hernández anunciou sua primeira lista desde que assumiu a missão de comandar a seleção laranja, em preparação para disputar a Liga das Nações da Uefa durante a próxima data Fifa.

A seleção holandesa se prepara para disputar 3 confrontos difíceis, enfrentando a Alemanha em casa, antes de visitar a Sérvia e a Grécia, no início da caminhada de Xavi à frente da seleção laranja, sendo esta a primeira experiência do treinador espanhol no nível de seleções após sua passagem anterior pelo Barcelona.

A chegada de Xavi ao comando da seleção da Holanda é vista como uma etapa importante em sua carreira como técnico, especialmente após o período em que esteve à frente da comissão técnica do Barcelona, segundo informou o jornal espanhol "As".

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O treinador espanhol conta com grande apoio da Federação Holandesa de Futebol, diante das esperanças depositadas em seu novo projeto de reconstruir a seleção e desenvolver seu nível, em preparação para os desafios que virão e os torneios que aguardam a equipe nos próximos anos.

A primeira lista de Xavi vem carregada de mudanças, já que registrou a ausência de um grupo de jogadores experientes, num passo que reflete a orientação do treinador espanhol no sentido de dar oportunidade a novos elementos, além de contar com alguns nomes que ele considera capazes de formar o núcleo da seleção holandesa no futuro.

A primeira lista de Xavi teve algumas ausências marcantes, com Weghorst, Marten de Roon e Stefan de Vrij ficando fora dos planos do treinador espanhol, apesar da grande experiência que o trio possui com a seleção holandesa.

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A ausência de Memphis Depay também foi uma das principais surpresas, já que o atacante holandês não figurou nos planos iniciais de Xavi no começo de seu novo projeto. Ao mesmo tempo, Kees Smit ficou de fora, apesar de ser visto como um dos jogadores que podem ter um papel importante no futuro da seleção holandesa no período que se aproxima.

Em contrapartida, a lista contou com a presença de alguns rostos novos, e Ruben van Bommel, filho de Mark van Bommel, atual técnico da seleção da Bélgica, foi um dos principais nomes convocados por Xavi para sua primeira lista.

O treinador espanhol espera aproveitar o grupo de jogadores jovens ao lado dos elementos mais experientes, a fim de construir uma seleção capaz de competir nos próximos desafios, mantendo o equilíbrio entre renovação e estabilidade.

A seguir, a lista da Holanda:

- Goleiros: Bart Verbruggen "Brighton and Hove Albion", Robin Roefs "Sunderland", Mark Flekken "Bayer Leverkusen".

- Defesa: Lutsharel Geertruida "PSV Eindhoven", Virgil van Dijk "Liverpool", Jeremie Frimpong "Liverpool", Jurriën Timber "Arsenal", Nathan Aké "Fenerbahçe", Jan Paul van Hecke "Tottenham Hotspur", Micky van de Ven "Tottenham Hotspur", Denzel Dumfries "Real Madrid", Jorrel Hato "Chelsea"

- Meio-campo: Justin Kluivert "Bournemouth", Ryan Gravenberch "Liverpool", Tijjani Reijnders "Al-Qadsiah", Teun Koopmeiners "Juventus", Quinten Timber "Crystal Palace", Joey Veerman "Borussia Dortmund", Kenneth Taylor "Lazio", Jeavai Zechiël "Feyenoord".

- Ataque: Cody Gakpo "Liverpool", Noa Lang "Napoli", Donyell Malen "Roma", Brian Brobbey "Sunderland", Crysencio Summerville "Al-Hilal", Ruben van Bommel "PSV Eindhoven".









Xavi terá um teste antecipado com a seleção holandesa, quando iniciar sua caminhada com o confronto contra a Alemanha em casa, antes de disputar dois jogos fora de seu estádio diante da Sérvia e da Grécia. Esses três confrontos representam uma primeira oportunidade para o treinador espanhol aplicar suas ideias e testar os elementos que escolheu para sua lista, além de definir a cara da seleção holandesa sob seu comando.

Com a presença de nomes de destaque nas diferentes linhas, em contraste com a exclusão de vários jogadores experientes, a primeira lista de Xavi parece ser uma mensagem clara sobre o formato da nova fase, restando aos jogos oficiais revelar até que ponto as escolhas do treinador espanhol foram bem-sucedidas e sua capacidade de conduzir a Holanda rumo a seus próximos objetivos.