As melhores reprises de jogos para assistir durante a quarentena

Confira as principais reprises já confirmadas da semana

Com a paralisação do futebol devido a pandemia do coronavírus Covid-19, os principais canais de televisão com direitos de transmissão abandonaram as mesas redondas e estão apostando em outra opção: reprises de jogos históricos do passado.

Além de tudo, as partidas constantemente são sucessos nas redes sociais por relembrar momentos importantes de grandes equipes, Sem jogos ao vivo para assistir, torcedores estão assistindo as reprises para matar a saudade da bola redonda.

Assim, compilamos o que há de melhor nestes jogos históricos e juntamos para você. Confira!

Principais reprises (confirmadas) dos próximos dias