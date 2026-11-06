As lesões abriram as portas: De la Fuente convoca novos nomes para a lista da Espanha

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, anunciou a lista da "La Roja" para disputar os confrontos contra República Tcheca e Inglaterra no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, que contou com a inclusão de novos nomes e o retorno de alguns jogadores ausentes da convocação anterior.

A lista teve a convocação de Jacobo Ramón, zagueiro do Como, pela primeira vez à seleção principal, após as atuações de destaque que apresentou nesta temporada sob o comando de Cesc Fàbregas, recebendo a recompensa pelo seu bom momento com o clube, depois de já ter representado a seleção sub-21 da Espanha.

A lista também incluiu Álvaro Valles, goleiro do Las Palmas, e Marc Roca, meio-campista do Real Betis, enquanto Pablo Barrios, jogador do Atlético de Madrid, e Ander Barrenetxea, ponta da Real Sociedad, voltaram aos planos do treinador espanhol.

Essas mudanças ocorreram diante das ausências de Eric García, Rodri e Dani Olmo por lesão, enquanto Roberto Fernández manteve seu lugar no setor ofensivo.

Próximas partidas CZE Liga das Nações A 14:45 ESP

A seleção espanhola disputa as duas partidas contra a República Tcheca na quinta-feira, 12 de novembro, no estádio Sparta Praga, e depois recebe a Inglaterra no domingo, dia 15 do mesmo mês, no estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

De la Fuente havia iniciado o anúncio da lista com um vídeo que incluiu um gesto de homenagem às vítimas do acidente de trem de Orda, além do falecido Jesús de Miguel.

Espanha busca garantir a liderança

A seleção espanhola entra nos dois confrontos depois de obter aproveitamento total em suas quatro primeiras partidas na Liga das Nações, com 12 pontos, e já ter assegurado a classificação às quartas de final.

A seleção da Espanha possui uma sequência de 11 vitórias consecutivas, além de 42 partidas sem derrota, número que sobe para 43 partidas quando considerados apenas os confrontos oficiais.

A disputa pela liderança do grupo segue sendo o objetivo mais importante, já que o primeiro colocado tem a vantagem de disputar a partida de volta das quartas de final em casa, enquanto o segundo colocado é obrigado a jogar a partida de ida em seu estádio e a de volta fora de casa.

A seleção inglesa ocupa a segunda posição com 9 pontos, e enfrentará a Croácia em Wembley na quinta-feira, antes de ser recebida pela Espanha em Madrid três dias depois.

Em caso de vitória da Inglaterra sobre a Croácia, a identidade do líder do grupo será definida no aguardado confronto contra a Espanha.

Lista da seleção da Espanha

Goleiros: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Defesa: Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Meio-campo: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Fermín López, Marc Roca.

Ataque: Nico Williams, Yéremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Ander Barrenetxea.