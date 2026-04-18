As Leoaas Laranjas conquistam mais um excelente resultado contra a França na busca por uma vaga na Copa do Mundo

As Leoa Oranjas conquistaram um ponto importante no sábado, em visita à França (1 a 1). Com o empate em solo francês, a seleção do técnico Arjan Veurink continua na liderança do Grupo B das eliminatórias para a Copa do Mundo.

A França buscava a revanche, pois na última terça-feira havia perdido por 2 a 1 para a Holanda no Estádio Rat Verlegh. As Leoa Oranje queriam manter a liderança, pois apenas o vencedor do grupo se classifica diretamente para a Copa do Mundo no Brasil em 2027.

Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen e Kerstin Casparij não estavam na equipe visitante. Em parte por isso, René van Asten teve tempo de jogo, tendo marcado na semana passada em sua estreia pela seleção.

A Holanda resistiu por muito tempo no primeiro tempo, até chegar o tempo de acréscimos. Marie-Antoinette Katoto se destacou acima de todas e cabeceou para o 1 a 0 pela França. A seleção francesa continuou bem mais forte após o intervalo e ficou bastante frustrada quando Sandy Baltimore perdeu uma chance diante do gol vazio. A falha acabou custando caro à França.

Esmee Brugts permitiu que Wieke Kaptein empatasse o jogo em 1 a 1 aos 76 minutos. A seleção holandesa resistiu à ofensiva final da França e conquistou um ponto importante na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. A Holanda soma oito pontos nas quatro primeiras partidas. Se vencer a Irlanda e a Polônia em junho, a classificação para a Copa do Mundo de 2027 estará garantida.