As Leoaas Holandesas conquistam uma vitória espetacular sobre a França nas eliminatórias da Copa do Mundo

As Leoa Oranje se recuperaram de forma impressionante na noite de terça-feira na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. A equipe de Arjan Veurink, que anteriormente havia vencido a Irlanda por uma diferença mínima e empatado de forma decepcionante com a Polônia, se recuperou com uma bela vitória por 2 a 1 sobre a França. Com isso, a Oranje volta a liderar o Grupo B.

A estreante de 19 anos, Renee van Asten, desempenhou um papel importante. A zagueira do Ajax assumiu o protagonismo ao marcar o primeiro gol aos 11 minutos: 1 a 0.

Essa vantagem não foi, de forma alguma, imerecida. Além disso, a Holanda teve chances de marcar mais gols, por exemplo, com Victoria Pelova. As francesas só responderam com a primeira tentativa de gol após cerca de meia hora de jogo.

A seleção holandesa, que atuava de forma defensiva, passou a ter mais dificuldades, embora o gol sofrido tenha surgido praticamente do nada. O empate em 1 a 1 aconteceu de forma bastante infeliz.

Um cruzamento rasteiro de Sandy Baltimore, que foi desviado por uma perna da seleção holandesa, surpreendeu a goleira Daphne van Domselaar de tal forma que a bola escorregou por baixo de seu pé: 1 a 1.

Depois disso, parecia que as visitantes da França iriam pressionar. No entanto, foram as Leoa Oranje que retomaram a liderança.

Após um bom passe entre duas jogadoras da estreante Van Asten, que estava em grande forma, Wieke Kaptein abriu espaço. Esta última deu um excelente passe em profundidade para a veloz Esmee Brugts.

A atacante, que joga pelo FC Barcelona, correu em direção ao gol adversário e não errou na finalização: 2 a 1. Essa vantagem não foi mais perdida, e assim a Holanda volta à liderança do grupo de qualificação para a Copa do Mundo com sete pontos. A França segue a um ponto de distância.