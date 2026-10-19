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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

"As imagens do lance de Güler com o jogador do Sevilla foram ocultadas?": a La Liga rompe o silêncio

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
A. Guler
Espanha
Turquia

em comunicado

O episódio envolvendo o turco Arda Güler e o jogador do Sevilla, Pique, provocou uma nova polêmica no futebol espanhol, depois que as imagens de televisão não conseguiram esclarecer a real natureza da entrada pela qual alguns pediram a expulsão do astro do Real Madrid, em meio a acusações de ausência de ângulos de câmera decisivos, dias antes do aguardado confronto do Clássico.

A liga espanhola, "La Liga", negou ter ocultado qualquer imagem da retransmissão, afirmando que as câmeras estavam focadas na bola e no andamento da jogada, e não no episódio que ocorreu em outra região do campo, o que coincide com a versão atribuída ao comitê técnico de arbitragem.

O incidente trouxe de volta a tensão ao cenário do futebol espanhol antes do confronto entre Barcelona e Real Madrid, depois que acusações e críticas foram dirigidas aos órgãos de arbitragem e ao presidente da liga, Javier Tebas, enquanto a ausência de uma imagem clara da entrada levantou questionamentos sobre os motivos da não intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo "VAR".

Por que o "VAR" não interveio no episódio de Güler?

O jornal esclareceu que as fontes com as quais conversou atribuíram a ausência das imagens decisivas ao posicionamento da maioria das câmeras para acompanhar a jogada, enquanto o incidente ocorreu em outra parte do campo, longe do foco direto dos operadores de câmera.

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O jornal "AS" noticiou que a liga espanhola confirmou não ter bloqueado nenhuma retransmissão televisiva, indicando que a transmissão incluiu imagens de ângulos elevados, mas a localização do episódio impediu a disponibilização de uma imagem próxima e clara que revelasse os detalhes do contato.

Por sua vez, o comitê técnico de arbitragem considerou que o problema reside na falta de um número suficiente de câmeras que registrem o que acontece no meio-campo, e uma fonte da arbitragem esclareceu que não havia uma imagem clara do ponto de contato, o que impediu a intervenção da tecnologia de vídeo.

Outra fonte indicou que as imagens disponíveis mostraram o episódio de longa distância, sem clareza suficiente para determinar a natureza do contato ou o jogador com quem ocorreu, o que tornou difícil afirmar a existência de uma infração que justificasse o cartão vermelho.

A ausência de imagens pode definir a decisão nos dois sentidos

O relatório apontou que a falta de imagens não teria influenciado apenas na decisão de não mostrar o cartão vermelho, mas também teria restringido a intervenção da tecnologia de vídeo mesmo que o árbitro tivesse mostrado o cartão vermelho diretamente, já que as imagens disponíveis não eram suficientes para justificar a anulação da decisão ou a atenuação da punição.

O episódio colocou o comitê técnico de arbitragem em uma situação delicada, especialmente por ter ocorrido no estádio Santiago Bernabéu, que conta com um grande número de câmeras, em um momento em que a liga busca aprimorar a qualidade da cobertura televisiva e torná-la um dos pontos fortes da competição.

Apesar de o comitê considerar o ocorrido um episódio isolado, a questão levanta preocupações sobre a capacidade da transmissão televisiva de fornecer ângulos suficientes aos árbitros em casos polêmicos, sobretudo porque o problema não apareceu pela primeira vez nesta temporada.

O jornal lembrou de um caso semelhante durante a partida entre Alavés e Getafe, quando a baixa qualidade das imagens e a escassez de ângulos de câmera geraram dificuldades para a tecnologia de vídeo, e os árbitros foram obrigados a lidar com imagens distantes que não revelavam todos os detalhes do episódio.

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