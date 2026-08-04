As grandes questões em Anfield: por que o Liverpool vive um verão preocupante?

Embora os amistosos não sejam um parâmetro decisivo para avaliar o nível das equipes, o que o Liverpool vive durante o período de preparação para a nova temporada levanta muitos pontos de interrogação. O time mostrou lampejos ofensivos promissores, mas, em contrapartida, expôs falhas defensivas evidentes, que levaram o técnico Andoni Iraola a admitir publicamente a existência de problemas que precisam de soluções urgentes antes do início da temporada.

As declarações de Andoni Iraola, feitas após a derrota do Liverpool por 4 a 2 diante do Leeds United em Chicago, expressaram bem a realidade que o time vive durante o período de preparação, segundo informou a emissora britânica "BBC".

O técnico espanhol afirmou: "É evidente que não é o resultado que almejávamos, mas talvez tenha sido o amistoso mais útil para nós. Foi proveitoso no aspecto positivo no primeiro tempo, e no aspecto negativo no segundo tempo. Aprendemos muito e vamos tirar conclusões importantes para tratar alguns problemas."

Uma crise defensiva que se impõe

Se há um assunto que exige uma intervenção urgente dentro do Liverpool, é sem dúvida a linha defensiva. Ao longo de três partidas que o time disputou nos Estados Unidos, suas redes foram balançadas seis vezes, quatro delas diante do Leeds em apenas 25 minutos do segundo tempo.

O Liverpool começou aquela partida com uma linha defensiva formada por Jeremie Frimpong, Luke Chambers, Ivan Ndoye Kwoyi e Milos Kerkez, antes de encerrá-la com uma escalação composta por Calvin Ramsay, Mour Talla Ndiaye, Ndoye Kwoyi e Kostas Tsimikas.

Apesar de uma defesa jovem semelhante ter conseguido manter o gol invicto diante do Wrexham dias antes, o confronto com uma equipe da Premier League como o Leeds, e a presença de um atacante do calibre de Dominic Calvert-Lewin, expuseram a fragilidade do sistema defensivo.

Uma falta evidente de profundidade

Milos Kerkez é o único entre os elementos da defesa que parece candidato a entrar na escalação titular no início da temporada. E apesar do retorno do capitão Virgil van Dijk aos treinos, o time ainda sofre com uma clara falta de profundidade defensiva, a menos de três semanas da estreia de sua caminhada na Premier League diante do Newcastle United.

As preocupações de Iraola aumentam devido à ausência de Joe Gomez e Giovanni Leoni, enquanto o recém-chegado Jeremie Jacquet não disputou nenhum minuto durante a turnê americana, em meio a um programa específico para reintegrá-lo gradualmente aos gramados.

O técnico afirmou mais de uma vez que seu time sofre com um "déficit numérico" na linha de trás, situação que se agravou após a saída da dupla Andy Robertson e Ibrahima Konaté.

Apesar do enorme potencial que Jacquet e Leoni possuem, ambos ainda não se firmaram, além de que o histórico de lesões recorrentes de Gomez faz com que depender apenas dele seja um grande risco.

A diretoria tem noção do tamanho da crise

O diretor esportivo Richard Hughes fez questão de acompanhar os amistosos em Nashville e Nova York, e apesar de sua ausência no jogo contra o Leeds, ele tem plena consciência do tamanho da crise que o time enfrenta.

O Liverpool precisa, no mínimo, contratar um novo zagueiro central, e talvez também um lateral-direito, especialmente porque o retorno de Conor Bradley ainda está distante.

Na temporada passada, Arne Slot foi obrigado a escalar Curtis Jones e Dominik Szoboszlai na posição de lateral-direito, um cenário que o clube não deseja repetir, já que prefere contratar um jogador que tenha a experiência necessária.

Ao ser questionado sobre sua posição na nova temporada, Szoboszlai disse: "Você tem que perguntar ao técnico, e não a mim. Joguei em mais de uma posição na temporada passada. Espero atuar no meio-campo, mas se o técnico precisar de mim na posição de lateral-direito, cumprirei a tarefa com todo prazer."

O time carece de líderes

Por sua vez, o ex-capitão do Liverpool Phil Thompson afirmou, em declarações à rede "BBC Sport", que o time precisa de elementos que tenham personalidade de liderança.

Ele disse: "Quando Jürgen Klopp venceu o Campeonato, o time contava com personalidades de liderança como Jordan Henderson e James Milner, além de Virgil van Dijk, Alisson e Mohamed Salah, e até mesmo Trent Alexander-Arnold."

E acrescentou: "Hoje esse aspecto regrediu, e por isso o time precisa de novos elementos que assumam a responsabilidade. O vestiário precisa de personalidades fortes que imponham disciplina, especialmente nos períodos difíceis."

E concluiu: "No momento não há ninguém além de Virgil e Alisson, então um jogador como Dominik Szoboszlai precisa dar um passo à frente e assumir maiores responsabilidades."

Meio-campo: estabilidade relativa

Ao contrário da defesa, o meio-campo parece mais estável. O time possui um grupo forte que inclui Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister, e tanto Szoboszlai quanto Gravenberch assinaram novos contratos ao longo deste ano.

Iraola espera recuperar a melhor versão de Mac Allister, que não apresentou o nível esperado dele na temporada passada. Em contrapartida, Curtis Jones está próximo de uma transferência para a Inter, depois que o Liverpool se mostrou disposto a vendê-lo por cerca de 35 milhões de libras esterlinas.

Essa decisão também está ligada ao futuro do jovem Trey Nyoni, que chamou a atenção durante o período de preparação, enquanto Wataru Endo e Stefan Bajčetić retornaram aos treinos, e o futuro de Harvey Elliott ainda não está definido.

O Liverpool também já havia sondado a situação de Adam Wharton, meio-campista do Crystal Palace, mas a concorrência por seus serviços parece forte.

Barcola é o alvo número um

O ataque continua sendo candidato a receber uma nova contratação nos próximos tempos. Após o fracasso na contratação de Yan Diomande, Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, tornou-se o alvo número um da diretoria do Liverpool.

O clube já havia contratado Víctor Muñoz, vindo do Osasuna, por 34 milhões de libras esterlinas.

Apesar de Barcola não ser visto como um substituto direto de Mohamed Salah, sua contratação seria um negócio enorme, especialmente porque o Paris Saint-Germain avalia o jogador em cerca de 145 milhões de libras esterlinas.

O Liverpool se prepara para apresentar uma proposta próxima de 100 milhões de libras esterlinas, e o jogador vê com bons olhos uma transferência para "Anfield", mas até agora não há negociações oficiais entre os dois clubes.

Talentos à espera da oportunidade

Espera-se que o jovem Rio Ngumoha (17 anos) receba mais minutos de jogo na próxima temporada. E apesar de ter parecido mais à vontade pelo lado esquerdo diante do Leeds, ele tem a capacidade de jogar em ambas as pontas, o que se encaixa na filosofia de Iraola.

Além disso, tanto Alexander Isak quanto Florian Wirtz tiveram um começo animador durante o período de preparação, enquanto o futuro de Federico Chiesa não foi definido; ele deseja permanecer e brigar pelo seu espaço, apesar de seu nome estar associado a um retorno ao Campeonato Italiano.

Kieran Morrison (19 anos) se firmou durante a turnê americana, depois de marcar o primeiro gol do time na era Iraola, mas é provável que saia por empréstimo para adquirir mais experiência, assim como vários outros jovens jogadores.

O futuro de Jakpa e um aceno final

O Tottenham já havia demonstrado interesse em Cody Gakpo, mas o Liverpool não pretende abrir mão do atacante holandês, especialmente porque ele ainda está ligado a um contrato de quatro anos e é um dos jogadores com maior capacidade de ocupar várias posições ofensivas.

Além disso, a ausência de Hugo Ekitike por um longo período devido a uma lesão de ruptura no tendão de Aquiles torna a permanência de Gakpo uma opção lógica.

Em contrapartida, Mike Gordon, presidente do Fenway Sports Group e proprietário efetivamente responsável pela gestão do clube, esteve presente na partida contra o Leeds e viu com os próprios olhos como o otimismo gerado pelo primeiro tempo se transformou em grande preocupação após o colapso defensivo no segundo tempo.

Entre as grandes ambições e as contratações esperadas, a mensagem parece clara dentro de "Anfield": o Liverpool ainda precisa de novos reforços, se quiser entrar com força na disputa por todos os títulos na próxima temporada.