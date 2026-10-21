Uma reportagem da imprensa espanhola revelou o motivo por trás das vaias que perseguiram Marc Cucurella, jogador do Real Madrid, na partida de sua equipe nesta noite contra o Leipzig, pela Liga dos Campeões da Europa.

O time merengue conquistou uma vitória tranquila sobre seu visitante, o Leipzig, por quatro gols a um, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu, na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o jornal "Marca", a confusão tomou conta do estádio Santiago Bernabéu após a entrada de Marc Cucurella no lugar de Carreras aos 70 minutos de jogo.

A cada vez que o lateral-esquerdo tocava na bola, surgiam vaias repentinas nas arquibancadas, e o que parecia ser um acontecimento absurdo e difícil de compreender no estádio do Real Madrid era, na verdade, algo que escondia uma estranha realidade e um profundo ressentimento.

O planejamento de segurança do Real Madrid previa a presença de cerca de dois mil torcedores alemães no setor norte superior, mas a realidade nas arquibancadas revelou um cenário completamente diferente.

Aproveitando-se do mercado não oficial de ingressos e de outros canais, centenas de torcedores alemães conseguiram se infiltrar silenciosamente por todas as partes do estádio, misturando-se à torcida do Real Madrid.

Sua presença dispersa criou a estranha sensação de que as vaias não vinham de um único ponto, mas ecoavam com força de cada canto do estádio Santiago Bernabéu.

Muitos acreditaram que era a torcida do Real Madrid que vaiava Cucurella, mas, após a revelação dessas informações, ficou claro que a origem eram os torcedores do Leipzig.

Assim, os torcedores alemães não esqueceram o que aconteceu nas quartas de final da Eurocopa 2024, e não perdoaram. Na tensa prorrogação, uma finalização de Musiala atingiu a mão de Cucurella.

Nem o árbitro nem o VAR assinalaram pênalti, e a Espanha se classificou para a semifinal. Para piorar a situação, a própria União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) reconheceu oficialmente, meses depois, que aquele lance merecia pênalti.

Embora o barulho feito pelos infiltrados tenha surpreendido o estádio nos primeiros minutos devido ao estranhamento da situação, a paciência da torcida do Real Madrid logo se esgotou.

Depois que o restante do público do Bernabéu percebeu a estranha armadilha em que Cucurella havia caído, a torcida se uniu em torno de seu jogador, tentando amenizar o clima hostil ao aplaudir a cada vez que ele tocava na bola.