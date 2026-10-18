A crise entre o português Cristiano Ronaldo e seu compatriota Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, fica cada vez mais complicada, depois que o retorno do capitão do Al Nassr saudita às fileiras da seleção de seu país se tornou difícil no momento atual, em meio à insistência do treinador nas condições que provocaram o desentendimento entre as partes, apesar de seu desejo de recuperar os serviços do veterano astro nos próximos compromissos.

O jornal saudita "Arriyadiyah" revelou, citando uma fonte próxima a Jesus, que o treinador deseja o retorno de Cristiano Ronaldo, mas não pretende recuar das regras que estabeleceu, o que faz com que o fim da crise dependa de um entendimento mútuo.

Em contrapartida, a fonte negou que o desentendimento ameace a permanência de Jesus no cargo, afirmando que as notícias que circulam sobre uma possível saída por causa da crise não refletem a situação atual.

Presidente da Federação Portuguesa se movimenta: conseguirá encerrar a crise?

As tentativas de contornar o desentendimento continuam, já que Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, busca organizar uma reunião entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, com o objetivo de aproximar os pontos de vista e encerrar a crise antes da próxima data Fifa. No entanto, os esforços ainda não resultaram em um acordo sobre a realização do encontro, o que mantém o futuro da relação entre as partes aberto a diferentes possibilidades.

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A crise começou durante o confronto entre Portugal e Noruega em setembro passado, quando Cristiano Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante toda a partida, apesar de ter feito aquecimentos, antes de as tensões aumentarem com o anúncio de Jesus de que não o escalaria como titular diante da Dinamarca, levando o capitão da seleção a deixar a concentração antes do jogo, em um movimento que gerou ampla polêmica nos meios esportivos portugueses.

Cristiano Ronaldo acusa Jesus de não cumprir suas promessas

Posteriormente, Cristiano Ronaldo divulgou um comunicado no qual se desculpou com os torcedores e seus companheiros por ter deixado a concentração, mas revelou, em contrapartida, um desentendimento a respeito de dois acordos que, segundo ele, teriam sido feitos entre ele e o treinador: o primeiro relacionado a lhe conceder cerca de 30 minutos de participação diante da Noruega, e o segundo ligado ao esclarecimento de sua situação durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra a Dinamarca, afirmando estar pronto para assumir as consequências de sua decisão, mantendo aberta a porta de retorno à seleção.

De sua parte, Jesus destacou que precisa de Cristiano Ronaldo na seleção, jogue ele ou não, afirmando que seu retorno está ligado também ao desejo do próprio jogador. Já Proença descreveu a crise como um "mal-entendido" que deve ser resolvido internamente na seleção, manifestando sua esperança de recuperar o capitão de Portugal na data Fifa de novembro.

Entre a insistência de Jesus em suas condições e o desejo da Federação Portuguesa de encerrar o desentendimento, o retorno de Cristiano Ronaldo parece depender da capacidade das partes envolvidas de chegar a uma solução que preserve a posição do treinador e o status do capitão da seleção. Até agora, não há acordo final anunciado, de modo que a participação do astro do Al Nassr na próxima data Fifa segue sob expectativa, à espera do que resultará das mediações nos próximos dias.



