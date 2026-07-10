As estrelas da França prestam homenagem a Bono após a épica campanha na Copa do Mundo

Apesar da derrota da seleção marroquina por 2 a 0 para a França nas quartas de final da Copa do Mundo, o experiente goleiro Yassine Bono teve uma atuação excepcional que mais uma vez chamou a atenção no cenário mundial; ele defendeu várias jogadas decisivas contra os “Galo”, o que lhe rendeu amplos elogios e reconhecimento coletivo das estrelas da seleção francesa, que aplaudiram calorosamente seu desempenho e sua trajetória notável com os Leões do Atlas.

A seleção francesa havia garantido sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória convincente sobre o Marrocos por 2 a 0; e, apesar do domínio dos franceses, eles se depararam com uma barreira impenetrável chamada Yassine Bono, que manteve vivas as esperanças de sua equipe durante a partida. Seu momento de maior destaque foi a defesa de um pênalti cobrado por Kylian Mbappé aos 25 minutos, seguida por uma série de defesas decisivas que o tornaram, sem contestação, a estrela mais brilhante das fileiras do Marrocos naquela noite.

Após o apito final, os jogadores da França correram em direção aos microfones da rede “Hoppen Media” para parabenizar o goleiro de 35 anos; seu ex-companheiro no Sevilla, Jules Koundé, falou com palavras comoventes, dizendo, segundo o site “Foot Mercato”: “Ele é um goleiro fantástico e, de verdade, uma pessoa maravilhosa também. Passei três temporadas com ele no Sevilla, e ele era realmente um goleiro de primeira linha.”

E acrescentou: “Quanto à sua carreira e tudo o que ele contribuiu para o futebol, digamos que ele ganhou destaque um pouco tarde com o Sevilla, quando tinha 28 anos, mas o que ele fez pelo Marrocos foi grandioso e extremamente marcante. Ele é uma lenda e um grande goleiro e, acima de tudo, lembro-me do seu lado humano; ele é uma joia e uma pessoa maravilhosa, e desejo sempre o melhor para ele.”

Os elogios não se limitaram aos jogadores de campo, mas se estenderam ao seu homólogo, o goleiro francês Mike Maignan, que expressou grande admiração pelo nível do goleiro marroquino, dizendo: “O desempenho dele hoje à noite? Sinceramente, não estou nem um pouco surpreso com o nível dele. É um goleiro de primeira linha e sempre esteve à altura em todas as ocasiões, graças ao que ele oferece.”

E acrescentou: “Antes da partida, sabíamos que as coisas não seriam fáceis contra ele, e ele provou isso mais uma vez (risos). Todo o respeito e admiração a ele; trocamos cumprimentos após o jogo e, sinceramente, tiro o chapéu em sinal de respeito e admiração pelo desempenho que ele apresentou”.