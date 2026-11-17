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O meio-campista da Juventus Weston McKennie admitiu que é natural especular sobre a ida de jogadores dos Estados Unidos ao Manchester United após a contratação de Mauricio Pochettino. Antes do confronto contra o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf, o jogador de 28 anos sugeriu que vários americanos poderiam se juntar ao clube de Old Trafford.

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Líder da seleção dos EUA comenta rumores de transferências

McKennie despertou interesse em Turim ao não descartar a possibilidade de jogadores americanos se reunirem com o técnico, que está de saída, na Inglaterra. Uma das principais lideranças sob o comando do treinador argentino, o meio-campista nascido em 1998 observou que os jornais já associam ele e seus compatriotas ao Manchester United . Embora seu foco imediato continue na Juventus, o jogador da Serie A acredita que vários companheiros talentosos de seleção poderiam se interessar por um reencontro.

Meio-campista destaca a qualidade dos companheiros de seleção

Com a expectativa de que integrantes da seleção dos Estados Unidos busquem novos desafios nos próximos 12 meses, cresceram as especulações de que os dirigentes de Old Trafford poderiam tentar contratar jogadores conhecidos de Pochettino.

Ao falar com a imprensa durante uma entrevista coletiva, McKennie disse: “Jogadores da seleção dos EUA no Manchester United? Acho que, obviamente, o tempo que Pochettino passou aqui permitiu que ele conhecesse este elenco e visse a qualidade que ele tem a oferecer.

“E, sim, acho que é uma possibilidade. Temos muitos jogadores neste time que provavelmente vão se transferir em breve ou no próximo ano. Por isso, acho que as especulações são até certo ponto inevitáveis. No fim das contas, porém, nunca se sabe o que se passa pela cabeça de um técnico ou que tipo de jogador ele procura. Ainda assim, acho que alguns de nós podem ser associados ao United e talvez isso realmente aconteça...”

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Técnico de saída pede foco no presente

Em contrapartida, Pochettino adotou uma postura cautelosa enquanto se prepara para encerrar seus compromissos com a seleção contra o Haiti antes de voar para a Inglaterra . Embora tenha elogiado o grupo que comandou por mais de dois anos, o futuro técnico do United pediu aos jogadores que mantenham a atenção no presente.

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Questionado sobre a possibilidade de contratar jogadores da seleção que comanda, Pochettino afirmou: “Todo bom jogador sempre sonha em chegar ao mais alto nível. Neste momento, porém, acho que eles precisam se concentrar no hoje, na partida da seleção e em seus clubes atuais.

“Conheço muito bem todos os jogadores desta seleção há mais de dois anos, e eles têm um talento incrível. Naturalmente, no futuro, quando chegar a hora, vamos avaliar com atenção a possibilidade de tomar decisões e buscar jogadores que conhecemos muito bem.”

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Luta contra o rebaixamento vem antes da janela de inverno

Antes de discutir o mercado de transferências de janeiro, Pochettino terá um mês e meio de jogos no futebol inglês para afastar o United da zona de rebaixamento da Premier League . Só depois de estabilizar os resultados em campo a comissão técnica avaliará se algum jogador se encaixa nas necessidades do clube inglês para a janela de inverno. Por enquanto, McKennie voltará a Turim quando terminarem os compromissos de sua seleção nesta semana.