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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images Entertainment
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As escolhas do representante do Marrocos na Bola de Ouro: Yamal pagou o preço por ter preferido a Espanha?

L. Yamal
A. Hakimi
Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Espanha
Marrocos

Raízes marroquinas e camisa espanhola: como o representante do país árabe lidou com a estrela do Barcelona?

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Apesar de suas origens marroquinas e da escolha de representar a seleção espanhola, o jornalista marroquino não colocou Lamine Yamal no topo de sua votação para a Bola de Ouro de 2026, preferindo seu compatriota Achraf Hakimi na primeira posição, enquanto deixou o craque do Barcelona em terceiro lugar, de acordo com os detalhes revelados pela revista "France Football".

Essa escolha volta a lançar luz sobre a história de Yamal com as seleções espanhola e marroquina, depois que o jovem jogador definiu sua decisão em setembro de 2023 de representar a Espanha, país onde nasceu e se formou futebolisticamente, apesar do interesse de Marrocos em contar com seus serviços, aproveitando as origens marroquinas de seu pai.

Yamal havia expressado com clareza seu desejo de jogar pela Espanha, afirmando que representou suas seleções de base desde o sub-15, e que seu sonho é conquistar os maiores títulos com a camisa da "La Roja".

Sua decisão veio em um momento em que a Federação Marroquina buscava convencê-lo a representar Marrocos, mas o jogador optou por seguir sua carreira internacional com a Espanha, tornando-se posteriormente um dos principais craques da seleção e contribuindo para a conquista da Eurocopa, além das demais conquistas que alcançou com ela.

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31 de out. de 2026

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Hakimi em primeiro, Mbappé em segundo e Yamal em terceiro

E, segundo destacou o jornal espanhol "AS", a lista do jornalista marroquino mostrou que Achraf Hakimi liderou suas escolhas, seguido pelo francês Kylian Mbappé na segunda posição, e depois Lamine Yamal em terceiro, em uma votação que reflete uma clara preferência pelo craque marroquino do Paris Saint-Germain, sem excluir o talento do Barcelona das três primeiras posições.

Hakimi foi o único jogador marroquino a liderar a votação do representante de seu país, enquanto Yamal ficou em terceiro, apesar de também ter ficado em terceiro na classificação geral da Bola de Ouro, com 881 pontos, atrás do inglês Harry Kane e do francês Kylian Mbappé.

Dessa forma, Yamal não ficou fora dos cálculos do jornalista marroquino, mas não ocupou o topo de sua votação, que foi para Hakimi, em um dos detalhes marcantes revelados pela publicação das listas completas dos votantes na disputa pela Bola de Ouro de 2026.

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