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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images Entertainment
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As escolhas do representante de Marrocos: será que Yamal pagou o preço por ter escolhido a Espanha na votação da Bola de Ouro?

L. Yamal
A. Hakimi
Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Espanha
Marrocos

Origem marroquina e camisa espanhola: como o representante do país árabe lidou com a estrela do Barcelona?

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Apesar de suas origens marroquinas e da escolha de representar a seleção espanhola, o jornalista marroquino não concedeu a Lamine Yamal a liderança em seu voto para o prêmio Bola de Ouro de 2026, preferindo seu compatriota Achraf Hakimi na primeira colocação, enquanto colocou o astro do Barcelona na terceira posição, de acordo com os detalhes revelados pela revista "France Football".

Essa escolha volta a lançar luz sobre a história de Yamal com as seleções espanhola e marroquina, depois que o jovem jogador tomou sua decisão em setembro de 2023 de representar a Espanha, o país onde nasceu e se formou futebolisticamente, apesar do interesse de Marrocos em contar com seus serviços, aproveitando as origens marroquinas de seu pai.

Yamal havia expressado com clareza seu desejo de jogar pela Espanha, afirmando que representou suas seleções de base desde a categoria sub-15, e que seu sonho é vencer os maiores títulos com a camisa da "La Roja".

Sua decisão veio em um momento em que a Federação Marroquina buscava convencê-lo a representar Marrocos, mas o jogador optou por seguir sua carreira internacional com a Espanha, tornando-se posteriormente um dos principais astros da seleção e contribuindo para sua conquista da Eurocopa, além das demais conquistas que alcançou com ela.

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31 de out. de 2026

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Hakimi em primeiro, Mbappé em segundo e Yamal em terceiro

Segundo destacou o jornal espanhol "AS", a lista do jornalista marroquino mostrou que Achraf Hakimi liderou suas escolhas, seguido pelo francês Kylian Mbappé na segunda colocação, e depois Lamine Yamal em terceiro, em uma votação que reflete uma clara preferência pelo astro marroquino do Paris Saint-Germain, sem excluir o talento do Barcelona das três primeiras posições.

Hakimi foi o único jogador marroquino a liderar a votação do representante de seu país, enquanto Yamal ficou em terceiro, apesar de também ter terminado na terceira colocação na classificação geral do prêmio Bola de Ouro, com um total de 881 pontos, atrás do inglês Harry Kane e do francês Kylian Mbappé.

Dessa forma, Yamal não ficou de fora dos cálculos do jornalista marroquino, mas não obteve a liderança em seu voto, que foi para Hakimi, em um dos detalhes marcantes revelados pela publicação das listas completas dos votantes na disputa da Bola de Ouro de 2026.

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