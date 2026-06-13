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Morocco v Brazil: International FriendlyGetty Images Sport
Daily Loos

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As escalações já foram divulgadas: quem vai começar jogando pelo Brasil e pelo Marrocos?

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo

Exatamente à meia-noite, Brasil e Marrocos se enfrentam no Grupo C da Copa do Mundo em sua partida de estreia. Os dois treinadores já divulgaram suas escalações.

No Marrocos, o jogador do PSV Ismael Saibari é titular e começa como atacante. O ex-jogador do Ajax Noussair Mazraoui também começa a partida como lateral-esquerdo. Grandes nomes como Achraf Hakimi e Brahim Díaz também estão no time titular. Anass Salah-Eddine e Sofyan Amrabat começam no banco.

Carlo Ancelotti conta com um verdadeiro elenco de estrelas na seleção brasileira e teve que fazer escolhas difíceis. O ataque é formado por Vinicius Júnior, Igor Thiago e Raphinha, com Lucas Paquetá como volante. Matheus Cunha e Endrick começam no banco. O astro Neymar ainda não está em forma e não faz parte da convocação para o jogo.

Escalação do Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Díaz, El Khannouss, Saibari

Escalação do Brasil: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Vinicius, Thiago, Raphinha

Copa do Mundo
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Brasil
BRA
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Marrocos
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