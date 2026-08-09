As eleições da Federação Saudita entram em uma nova fase de tensão

A disputa pela presidência da Federação Saudita de Futebol caminha para uma nova fase de tensão, depois que a chapa de Badr Al-Rzaiza se tornou a única aprovada na corrida, em meio a movimentações de chapas excluídas para contestar a decisão.

Fontes exclusivas revelaram ao jornal saudita "Arriyadiyah" que a chapa de Khaled Al-Ghamdi e outra chapa estudam apresentar um recurso contra a decisão de aprovar a chapa de Al-Rzaiza, com a expectativa de que outras chapas excluídas se juntem à movimentação, isso "com base em razões que consideram não ter sido tratadas segundo os mesmos critérios aplicados à chapa aprovada".

A comissão eleitoral havia anunciado no sábado a exclusão das outras cinco chapas nas eleições do mandato 2026-2030, após revisão dos processos dos candidatos.

As chapas excluídas incluíram as de Khaled Al-Ghamdi, Fahd Al-Ghufaili, Hatem Khimi, Ahmed Al-Wadaie e Shaker Al-Osaimi, por razões relacionadas à experiência esportiva, às condições de candidatura e aos requisitos de representação da assembleia geral.

Segundo a mesma fonte, Fahd Al-Ghufaili não pretende recorrer, esclarecendo que sua experiência, que se estendeu por cerca de cinco anos em um dos clubes da Liga Roshn, não foi computada por não estar oficialmente documentada junto aos órgãos competentes, e afirmando respeitar a decisão da comissão.

O período de candidaturas foi aberto de 22 de julho a 1º de agosto deste ano, tendo se apresentado durante esse prazo sete chapas antes da retirada de Turki Al-Dabaan, enquanto a comissão realizou a revisão dos processos entre 2 e 7 de agosto, conforme o regulamento eleitoral.

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