As dúvidas do Atlético-MG para duelo contra Palmeiras na Libertadores

Guilherme Arana não participou das duas últimas atividades antes do jogo, e Zaracho treinou na terça. Ambos são dúvidas para o duelo

O Atlético-MG não tem ainda a definição sobre as presenças de Guilherme Arana e Matías Zaracho para o jogo desta quarta-feira (3), diante do Palmeiras, pela ida das quartas de final da Libertadores. O lateral esquerdo não participou de nem uma das duas atividades realizadas desde segunda-feira (1), enquanto o meio-campista esteve fora no exercício de segunda, mas participou parcialmente do trabalho de terça-feira (2), como soube a GOAL.

Guilherme Arana sofreu uma lesão muscular durante a derrota para o Internacional, no último domingo (31). Há temor de que o lateral esquerdo fique fora dos dois jogos diante do Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores. Para a sua vaga, o mais provável é que Dodô seja acionado. O meio-campista Rubens também pode ser improvisado na função.

Matías Zaracho é outro jogador tratado como dúvida para o duelo desta noite. Embora tenha trabalhado parcialmente com bola nessa terça-feira (2), o argentino não tem presença garantida para o duelo que acontece no Mineirão. Se a ausência for confirmada, o seu compatriota, Nacho Fernández, é quem deve ganhar a posição.

Cuca ainda não divulgou a escalação para o duelo. O técnico só deve confirmar o time minutos antes da partida, mas a equipe deve entrar em campo com a seguinte formação: Everson; Mariano, Alonso, Nathan Silva e Dodô; Otávio, Jair e Nacho; Keno, Hulk e Vargas.