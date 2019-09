As duas faces de Bale, um grande jogador que se perde nos detalhes

Ele marcou dois gols, conquistou a confiança de um treinador que não o queria, mas ainda segue com algumas dificuldades e terminou o jogo expulso

Gareth Bale é uma pessoa como nenhuma outra. Nesta janela de transferências, esteve perto de sair, com raiva de tudo no . Zinedine Zidane era bastante enfático quando dizia que queria a saída do jogador, pois já não via mais como extrair o melhor dele. Ele ficou, evidenciado que está cada vez mais complicado vender um jogador que vale muito mas ao mesmo tempo gera tantas dúvidas. O galês tem um altíssimo salário e sofre com a apatia em alguns momentos, mas é um jogador excepcional com muito talento e que faz gols, coisas que faltam hoje para o Real.

Portanto, uma vez sabendo que o galês ficará no clube, ele joga. Porque longe do auge, ele é eficaz. Bale é muito rápido e define bem as jogadas, tem qualidades que o tornam um bom jogador e muito útil a qualquer clube. No empate contra o Villareal, ele marcou dois gols e criou outras diversas chances. Ninguém ficaria surpreso se ele terminasse o campeonato como artilheiro merengue. Há muitos que pensam nele criando jogadas, mas o objetivo de Bale é fazer gols.

O galês, nessa constante gangorra que é sua vida, terminou a partida contra o Villareal com dois gols e dois cartões amarelos (consequentemente, foi expulso) e não jogará contra o . Talvez tenha sido um exagero do árbitro, principalmente na primeira punição. Mas Bale já estava assim há algum tempo, buscando não só seus gols mas também algumas brigas em campo.

O que não é totalmente ruim, pois mostra um pouco da entrega de Bale em campo. É fundamental estar ligado em campo com capacidade para poder definir jogos e o excesso de vontade é algo que pode ser controlado e ajustado com o tempo.

Se ele ficou na e está entrando no time titular é porque tem demonstrado a Zidane que pode ser este jogador importante que tanto se espera. Com Bale em forma e focado, o Real Madrid estará mais perto de se parecer com um time forte e competitivo, como ele deve realmente ser.

Mas é verdade também que ele peca no jogo coletivo e tem uma grande deficiência na hora de marcar ou em fazer alguma tabela com seus companheiros. Agora, quando a bola cai em seu pé, mesmo com pouco espaço, ele é muito rápido e habilidoso para criar espaços e colocar a bola onde ele quer.

Bale brilhou pelo lado esquerdo e isso é natural por ele ser canhoto. Mas parece que todos os atacantes do Real caem melhor justamente por esse lado, independente se são canhotos ou destros. Mas a equipe madrilena agradeceria se algum deles pudesse jogar tão bem assim na direita.

Em Bale há sintomas bons e ruins e toda sua vida parece complicada. O que pode salvá-lo é o trabalho. Neste vai e vem do futebol, muito foi dito para que e veja Bale com dúvidas e que o encare com um certo ceticismo. Ao mesmo tempo, ele parecce ser a chave para que este Real Madrid não cai em ruínas. Uma âncora para melhorar toda a equipe.