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Uli Hoeneß chama a atenção com declarações contundentes sobre Jamal Musiala. Lothar Matthäus vê nelas mais um incentivo do que uma crítica.

No Sky90, o ex-jogador da seleção alemã sugeriu que o dirigente histórico do Bayern de Munique não queria atacar Musiala, mas motivá-lo ainda mais.

"Ele dá uma provocada. Não se trata apenas de protegê-lo, mas também de enfrentar adversidades de vez em quando. Acho que Uli quis criar essa resistência com a declaração. Também acho certo que ele diga algo assim, porque não podemos ficar dourando a pílula e esperando que ele volte. Ele precisa mostrar agora. Precisa passar por isso", explicou Matthäus.

Hoeneß já havia manifestado, no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR, grandes dúvidas sobre a possibilidade de Musiala voltar a ser um jogador decisivo para o Bayern de Munique. "Estamos diante de um dilema. Ele tem uma doença que não é facilmente curável, mas que pode ser razoavelmente controlada com medicamentos. Agora, se algum dia ele voltará a ter o rendimento que tinha antes..."

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Musiala sofreu novos contratempos após a grave lesão durante o Mundial de Clubes, no verão de 2025, e se recupera de uma ruptura de fibras musculares desde o fim de setembro. Além disso, após ele desmaiar duas vezes durante a preparação para a temporada atual, veio a público que o jogador da seleção alemã sofre de uma disfunção neurológica que provoca episódios breves de ausência, mas que podem ser bem tratados. Trata-se de uma forma de crise epiléptica.

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Segundo Matthäus, o principal agora é que Musiala consiga voltar aos gramados e recuperar sua melhor forma: "Todos esperam que Jamal volte. E, no fim das contas, foi exatamente isso que Uli deixou claro nessa declaração. Ele provavelmente quis provocá-lo um pouco, para que se empenhe nas próximas semanas e meses e volte a ser o que era. Se eu estivesse na situação de Jamal Musiala, isso seria motivação suficiente para mostrar a Uli: estou de volta. E Uli será quem mais vai se alegrar, porque Jamal voltará a ser um reforço para o Bayern de Munique."

Quando Jamal Musiala volta de lesão?

Matthäus já havia levantado, na semana passada, a suspeita de que Musiala esteja lidando com algo mais do que uma simples ruptura de fibras musculares. Agora, voltou a falar sobre o assunto. O recordista de partidas pela seleção alemã não acredita que se trate de uma lesão muscular leve, "como foi divulgado. Alguma coisa aconteceu. Porque ninguém fica sete semanas fora por uma ruptura de fibras musculares. Talvez tenha ocorrido uma segunda ruptura, talvez a lesão tenha sido mais grave."

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Musiala deve voltar aos gramados após a próxima pausa para os jogos das seleções, no fim do mês, quando o Bayern enfrentará o 1. FC Köln, em 21 de novembro. Segundo Hoeneß, o técnico Vincent Kompany, que recentemente passou alguns dias no hospital por causa de uma irritação das meninges, também poderá estar de volta à beira do campo nessa partida.

Musiala entrou em campo em apenas quatro partidas nesta temporada. Na goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin, marcou um gol e deu uma assistência, mas não teve outras participações em gols.