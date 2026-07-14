Às custas do Al-Nasr... O Al-Hilal fecha sua terceira contratação do verão

O Al-Hilal fechou sua terceira contratação para a próxima janela de transferências de verão, após superar seu vizinho e rival tradicional, o Al-Nassr.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o Al-Hilal chegou a um acordo com o Al-Hazm para adquirir o tempo restante do contrato do ala saudita Nawaf Al-Habashi.

O jornal explicou que Al-Habashi assinará seu contrato com o Al-Hilal nas próximas horas, com duração de três temporadas, terminando em 2029.

Al-Habashi será a terceira contratação do Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de verão, após o clube ter contratado oficialmente Sabri Dahal, do Al-Fayha, e Abdullah Al-Anzi, do Al-Fateh, além de estar prestes a contratar o goleiro Mohammed Al-Owais, do Al-Ula.

A contratação do ponta do Al-Hazm representa um forte golpe do Al-Hilal contra seu vizinho e rival tradicional, o Al-Nassr, já que reportagens da imprensa confirmaram que este último também desejava contar com os serviços do jogador.

Nawaf Al-Habashi é um jogador saudita de 28 anos, que atua principalmente na posição de ponta esquerda, podendo também atuar como meia-armador.

Al-Habashi iniciou sua carreira no Al-Shabab, onde foi promovido para a equipe principal em 2018, antes de se transferir para o Al-Qadisiyah em 2019, depois para o Al-Dir’iya em 2020 e, de lá, para o Al-Riyad após duas temporadas, sendo o Al-Hazm sua última parada desde 2023.

Vale lembrar que Al-Habashi disputou 30 partidas pelo Al-Hazm na última temporada, entre o Campeonato Saudita e a Copa do Guardião das Duas Mesquitas, nas quais marcou 5 gols e deu 3 assistências.