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O iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor, fez história ao ser eleito o melhor jogador do continente asiático em 2026, superando os sauditas Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dawsari.

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A cerimônia de premiação dos melhores da Ásia foi realizada nesta quinta-feira, no Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia sediado o evento também em 2017, com a entrega de prêmios em 19 categorias diferentes.

Entre os prêmios entregues durante a cerimônia estava o de melhor jogador da Ásia, disputado por Firas Al-Buraikan e Salem Al-Dawsari , além do iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

Alireza Beiranvand, o melhor jogador da Ásia

Alireza Beiranvand conquistou o prêmio de melhor jogador do continente asiático pela primeira vez na carreira, graças às atuações pelo Tractor e pela seleção do Irã ao longo deste ano.

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Beiranvand se tornou o primeiro goleiro a receber o prêmio de melhor jogador do continente asiático desde que a Confederação Asiática de Futebol passou a organizar a premiação, em 1994.

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O experiente goleiro também levou de volta ao Irã o prêmio de melhor jogador da Ásia após um jejum de 22 anos, desde a conquista de Ali Karimi em 2004.

Alireza Beiranvand ou Firas Al-Buraikan: quem é o rei da Ásia?

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A escolha de Beiranvand gerou polêmica sobre se ele realmente merecia o prêmio, já que todos esperavam a vitória de Firas Al-Buraikan, que levaria o troféu pela primeira vez na carreira após as grandes atuações pelo Al-Ahli e pela seleção saudita no último ano.

Al-Buraikan conduziu o Al-Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia Elite pela segunda vez na história do clube, e também pela segunda vez consecutiva, após a vitória por 1 a 0 sobre o japonês Machida Zelvia na final.

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O jogador de 26 anos foi decisivo naquela competição: entrou no decorrer da final e marcou o gol da vitória no sexto minuto da prorrogação.

Por outro lado, Beiranvand não conseguiu levar o Tractor a nenhuma glória continental. A equipe foi eliminada da Liga dos Campeões da Ásia Elite nas oitavas de final, após derrota por 3 a 0 para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

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Curiosamente, Beiranvand foi o principal responsável pela eliminação do Tractor, ao receber um cartão vermelho aos 52 minutos de partida.

Conquistas pelas seleções: a Copa do Mundo não é parâmetro

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As conquistas de Al-Buraikan não ficaram restritas ao Al-Ahli. Ele também levou a seleção saudita ao título da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe, a "Copa do Golfo 27", em outubro passado.

O atacante saudita conduziu seu país ao quarto título do torneio do Golfo, o primeiro em 23 anos, ao marcar mais um gol decisivo na final, na vitória por 2 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos.

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Graças às ótimas atuações, Al-Buraikan terminou como artilheiro da "Copa do Golfo 27", com três gols, já que também havia marcado duas vezes contra Omã na fase de grupos.

O ponto negativo do ano de Firas Al-Buraikan foi não ter marcado nenhum gol na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, apesar de ter sido titular nas três partidas da fase de grupos.

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No entanto, a participação de Beiranvand no Mundial também não foi das melhores. Ele foi o goleiro titular do Irã nas três partidas da fase de grupos, e a seleção deixou o torneio precocemente, assim como a Arábia Saudita.

Beiranvand só conseguiu manter o gol invicto uma única vez, no empate sem gols com a Bélgica, na segunda rodada, enquanto sofreu dois gols da Nova Zelândia e um do Egito.

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Vale lembrar que a vitória do goleiro iraniano impediu o atacante do Al-Ahli de se tornar o sétimo jogador saudita a receber o prêmio de melhor jogador da Ásia desde que a Confederação Asiática de Futebol passou a organizar a premiação, em 1994.

Saeed Al-Owairan foi o primeiro vencedor do prêmio sob a chancela da Confederação Asiática, em 1994. Depois vieram Nawaf Al-Temyat, em 2000, Hamad Al-Montashari, em 2005, Yasser Al-Qahtani, em 2007, Nasser Al-Shamrani, em 2014, e, por fim, Salem Al-Dawsari, em 2022 e 2025.