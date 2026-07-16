As críticas vão aumentando... As declarações de Tuchel sobre Southgate o perseguem após o pesadelo contra a Argentina

As declarações do alemão Thomas Tuchel, atual técnico da seleção da Inglaterra, sobre Gareth Southgate, ex-técnico dos ingleses, voltaram a assombrá-lo após o fim do sonho dos Três Leões de conquistar a Copa do Mundo.

A seleção inglesa perdeu para a Argentina por 2 a 1 ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, e os Três Leões disputarão, na madrugada do próximo domingo, a disputa pelo terceiro lugar contra a França.

A seleção argentina esteve à beira da derrota (1 a 0), com a Inglaterra na frente graças ao gol de Anthony Gordon aos 55 minutos, antes que os companheiros de Lionel Messi virassem o jogo e marcassem dois gols nos minutos finais (85 e 90+2), por meio de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Tuchel foi alvo de amplas críticas da mídia e da torcida, pois seus jogadores se recuaram para a defesa por mais de meia hora, enquanto ele fazia apenas substituições defensivas; mesmo assim, a equipe sofreu dois gols nos minutos finais, que acabaram com as esperanças da seleção dos Três Leões de chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1966.

O jornal inglês “The Sun” informou que, entre o gol de Anthony Gordon e o de Lautaro Martínez, a Inglaterra teve apenas 12% de posse de bola, um índice imperdoável.

Desde a noite passada, as retuítes de um vídeo de Tuchel, de março de 2025, praticamente se multiplicaram. Nele, ele fala sobre a derrota da seleção inglesa na final da Euro 2024 para a Espanha, dizendo: “O medo deles de serem eliminados do torneio era maior do que o entusiasmo e a vontade de vencê-lo”.

O jornal inglês comentou o vídeo dizendo: “Este é Tuchel falando sobre o desempenho modesto da Inglaterra no Campeonato Europeu de 2024. O técnico alemão estava certo, mas a seleção dos Três Leões estava com mais medo em Atlanta (contra a Argentina)”.

E acrescentou que se esperava que Tuchel fosse um técnico experiente que nunca pensasse em recorrer a tais táticas primitivas e retrógradas; no entanto, a Inglaterra fez exatamente isso em todas as três partidas da fase eliminatória quando estava na frente no placar.







