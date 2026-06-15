As contratações não param... O Real Madrid planeja mais uma grande aquisição na janela de transferências!

O Real Madrid mantém contato com os agentes de Enzo Fernández há meses para reforçar seu meio-campo, enquanto o jogador argentino não escondeu seu desejo de deixar o Chelsea e se juntar ao clube merengue, segundo a rede "ESPN".

A rede informou que “o Real Madrid está em contato com os agentes de Enzo Fernández há meses, já que ele é um dos principais alvos para reforçar o meio-campo”, enquanto “o jogador está ansioso para se juntar a Marc Cucurella no Real Madrid, e seu desejo de deixar o Chelsea não é segredo”.

Enzo tem um contrato de longo prazo com o Chelsea até 2032, mas seu valor de mercado é de 90 milhões de euros, ou seja, 49 milhões de euros a menos do que o clube pede para aprovar sua transferência, já que o Chelsea pagou 121 milhões de euros ao Benfica em 2023, e não deseja abrir mão facilmente de um de seus jogadores titulares, enquanto o clube londrino permanece tranquilo, considerando a situação sob controle, e só aceitará sua saída se o Real Madrid concordar em pagar o valor estipulado.

As alternativas

O jornal espanhol “Sport” afirmou que o Real Madrid possui outras opções mais econômicas, sendo Rodri e Matheus Fernandes substitutos adequados. Ao espanhol resta um ano de contrato com o Manchester City, e a cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros, mas o clube inglês não deseja vendê-lo por menos de 70 milhões de euros. Já o português Matheus Fernandes está vinculado a um contrato com o West Ham até 2030, e seu valor de mercado é de 50 milhões de euros, mas seu clube avalia seu valor em mais de 92 milhões de euros, devido ao interesse de vários clubes nele.

O problema reside na incompatibilidade entre os desejos do Chelsea e os do jogador, que quer encerrar a carreira em Londres após sua terceira temporada, enquanto o Real Madrid estuda cuidadosamente suas opções, já que Enzo Fernández é uma das três opções para reforçar o meio-campo. mas o valor exigido pode levar o clube real a se voltar para Rodri ou Matheus Fernandes como alternativas mais baratas e mais realistas, tendo em vista a política de gastos cautelosa adotada por Mourinho.

O interesse do Real Madrid em reforçar o meio-campo surge após a conclusão de quatro transferências de destaque na janela de transferências de verão, com a contratação de Marc Cucurella, do Chelsea, para reforçar a lateral esquerda, o holandês Denzel Dumfries, da Inter de Milão, para reforçar a lateral direita, além do português Bernardo Silva, do Manchester City, e do francês Ibrahima Konaté, do Liverpool,