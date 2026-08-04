Cresce a incerteza em torno do futuro do jovem astro do Real Madrid, depois de ele sofrer uma lesão no período de preparação para a nova temporada e com a proximidade do clube em contratar jogadores de destaque que ameaçam a sua conquista de um lugar como titular na nova temporada.

O jornal "As" afirmou que o futuro de Thiago Pitarch (18 anos) está mais incerto do que nunca. Após conquistar o Campeonato Europeu Sub-19 com a seleção espanhola, o jogador da academia de base retornou ao Real Madrid.

Passaram-se apenas nove dias entre o levantar da taça e o seu encontro com José Mourinho. Thiago estava extremamente empolgado, pois almejava garantir um lugar no time principal, mas sofreu uma lesão durante a primeira sessão de treinos que o afastará dos gramados por um mês e meio.

Desde então, Thiago Pitarch trabalha em Valdebebas para se recuperar o mais rápido possível e estar disponível para ser convocado pelo treinador português, ou pelo menos esse é o plano; porque, antes da lesão, o futuro do meio-campista parecia mais promissor do que nunca.

O Málaga era o clube mais interessado, mas a sua ausência das competições europeias representa um obstáculo para a concretização do negócio. Na verdade, a prioridade de Thiago é jogar por um clube que dispute a mais importante competição continental.

Ele disse em entrevista ao jornal "As": "Gostaria de continuar tendo minutos de jogo na Liga dos Campeões na próxima temporada". Mas aquela incômoda lesão no joelho pode ter alterado os planos do jogador.

Não se descarta a possibilidade de ele continuar vestindo a camisa do Castilla. E, assim como na temporada passada, Pitarch será registrado oficialmente como jogador do segundo time. Isso não porque esteja fora dos planos de Mourinho, mas porque o time principal já completou o seu elenco.

Na verdade, com a proximidade das contratações de Diomande e Rodri, o Real Madrid será obrigado a vender mais jogadores para acomodar todos. Por esse motivo, Thiago foi registrado, provisoriamente, no Castilla.

Na temporada passada, ele disputou 16 partidas com o Real Madrid e atuou como titular contra times como Atlético de Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Arbeloa confiou nele, e Pitarch provou a sua capacidade de contribuir. Ainda assim, a concorrência nesta temporada será mais acirrada.

A chegada de Bernardo Silva e a possibilidade da contratação de Rodri vão reforçar as opções de Mourinho no meio-campo. Uma boa notícia para o treinador português, mas uma má notícia para Thiago.

Ainda assim, Pitarch está atualmente focado em se recuperar de uma lesão que, por ora, mantém o seu futuro incerto.