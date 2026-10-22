A diretoria do Al-Ahli saudita definiu um assunto importante na lista de prioridades do novo conselho, na esperança de resolvê-lo nos próximos dias.

De acordo com fontes exclusivas do jornal "Arriyadiyah", a diretoria da empresa do clube Al-Ahli colocou a contratação de um novo diretor esportivo, durante o próximo período, como uma das prioridades do novo conselho, para suceder ao demissionário Osama Hawsawi.

As fontes esclareceram que o conselho de administração conduz o processo de escolha do diretor esportivo, em total coordenação com o presidente-executivo, e com o apoio de especialistas externos na área de atração de talentos no campo da gestão esportiva, já que as discussões ainda estão em andamento com vários candidatos, dando prioridade à escolha da pessoa mais adequada para o Al-Ahli, sem precipitação na definição deste cargo importante.

As fontes indicaram que a direção executiva segue trabalhando com o conselho de administração nos planos, estratégias e prioridades do clube para a próxima fase, e que não procede o que vem sendo divulgado sobre o afastamento do conselho de administração dos assuntos de futebol e a transferência da responsabilidade de tomar as decisões esportivas relacionadas à equipe principal ao presidente-executivo.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 14:00 ALK

Acrescentaram que o conselho de administração do time do oeste adota uma governança clara e uma abordagem institucional na tomada de decisões, e que uma das principais prioridades do conselho é fortalecer a estrutura esportiva do clube e capacitar os profissionais especializados e qualificados para tomar e executar decisões dentro do âmbito de suas responsabilidades, de modo a servir ao interesse do Al-Ahli.

Vale lembrar que, no dia 5 de outubro corrente, a empresa do clube Al-Ahli anunciou a formação de seu novo conselho de administração, presidido por Abdullah bin Aidarous Al-Sabban, em um novo passo administrativo que coincide com a fase de transição vivida pelas empresas dos clubes sauditas.

O novo conselho incluiu, ao lado de Al-Sabban, Jake Silverstein, Ahmed bin Hamed Al-Thubaiti, Mohammed bin Ammar Al-Dabbagh, Iyad bin Rashad Rida, Hussein bin Hassan Eid e Atef bin Mahdi Muqni, como membros do conselho de administração.